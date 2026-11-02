影／盧秀燕拜會民眾黨市議會黨團 林珍羽：藍白彈性合作

年底縣市長大選倒數，身兼蔣萬安競選團隊主委的台中市長盧秀燕，今天北上拜會國民黨台北市議會黨團，與市議員商議選戰策略，隨後來到民眾黨台北市議會黨團，白營市議員及候選人全員出動會面，會議時程1個多小時，超過表定時間。會後受訪時，盧秀燕更牽著黨團總召林珍羽的手，直呼是一家人。

林珍羽轉述，盧媽媽作為蔣萬安分身，會以分身本身來協作，也對六位民眾黨市議員候選人選區有興趣，會討論以什麼方式走走看看，對於記者提問是否開放市長蔣萬安為白營站台，林珍羽表示：蔣萬安市長對藍營黨團有責任，2026是2028的前哨戰，大家如何協作，奠定基礎，盧秀燕有明確表達蔣萬安競選總部的安可團隊方向，期待未來「彈性合作」。

年底縣市長大選倒數，身兼蔣萬安競選團隊主委的台中市長盧秀燕（右），今天北上拜會民眾黨台北市議會黨團，白營市議員及候選人全員出動會面，會議時程1個多小時，超過表定時間。記者許正宏／攝影