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黃國昌批賴瑞隆為菊系大將李清福光速修法 爽服外役監

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民眾黨主席黃國昌發文表示，民進黨高雄立委當年為李清福推動修法。圖／取自黃國昌臉書
民眾黨主席黃國昌發文表示，民進黨高雄立委當年為李清福推動修法。圖／取自黃國昌臉書

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆的用人標準屢受藍白質疑，民眾黨黨主席黃國昌今天揭露，賴瑞隆等七名綠委聯手修改「外役監條例」，為菊系大樁腳、高雄農田水利會前會長李清福量身打造，不到三個月光速三讀通過，讓原本貪汙被判刑定讞的李清福符合外役監條件，且提前假釋出獄，目前擔任賴瑞隆「農漁水利後援會」會長。

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黃國昌發文指出，第十屆國會立委2020年2月上任後不久，民進黨高雄立委邱志偉、許智傑、趙天麟及邱議瑩領銜提出「外役監條例」第4條修正草案，時任綠委賴瑞隆、劉世芳、李昆澤全部支持連署。

黃國昌說，從推動修法到三讀通過，歷時不到3個月完成，此舉是替貪汙被判刑定讞的菊系超級大樁腳李清福量身打造、個案修法，讓原來沒有資格申請外役監的李清福可以順利申請去外役監，也因為到外役監刑期可以大幅折抵，原被重判十年的李清福提前在2023年3月假釋出獄。

黃國昌指出，第九屆高雄立委就想推動修法，但被他阻擋下來；「李清福條款」修法完成後，李清福立即提出申請到外役監坐爽牢，外役監服刑期間，還被直擊出來休假與陳菊、邱志偉等人歡聚。

黃國昌強調，高雄這一場選戰為什麼很重要，關鍵原因在於不能讓新潮流、菊系班師回朝，否則將為高雄再一次帶來毀滅性的災難。

李清福曾在高雄縣市合併前擔任橋頭鄉長，以及高雄農田水利會長，民進黨內輩份也不低，當過民進黨中常委、高雄縣黨部主委，與高雄市前市長陳菊關係密切。

立法院2020年2月27日的立委提案文書。圖／國民黨提供
立法院2020年2月27日的立委提案文書。圖／國民黨提供

黃國昌 外役監 賴瑞隆 2026九合一選舉 高雄市選舉 李昆澤

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