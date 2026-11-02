盧秀燕北上拜會藍白黨團！ 沈伯洋曝早上與陳其邁通話：蠻常討論市政

身兼台北市長蔣萬安競選辦公室主委盧秀燕今天北上拜會藍白議會黨團，民進黨台北市長候選人沈伯洋也自曝上午與高雄市長陳其邁通電話交流市政，而面對選舉倒數26天，他表示主要還是以台北市行程為主，但若有空檔也會去外縣市討論市政交流。

沈伯洋說，盧秀燕是蔣市長的主委，現在應蠻多時間要來台北幫忙，但他還是不太習慣把民眾分成各黨各派支持者，對他來說就是各式各樣在城市不同需求的人，他則依照需求去提出政策，這才是說服大家投給他最好方式，包含曾經投給蔣萬安的人也是他要爭取的對象。

而沈伯洋早上也自曝有接到高雄市長陳其邁來電，沈伯洋表示，昨天晚上沒有接到，今天早上有聯繫上，陳6年市長任期做非常多事很有經驗，雙方蠻常討論市政的，比如說要怎麼去磨合，跟議會間合作，例如上次也討論了垃圾桶有關的議題，都更議題也有討論。

民進黨秘書長徐國勇也提到說沈伯洋後續也有規畫到外縣市合體其他候選人，沈表示，小型的座談會從以前到現在都辦得蠻多的，政策會議也開了一百多場，會持續一直進行到選舉甚至選後，去了解大家在這個城市裡面不同需求，至於車掃也還有兩場還有雙北的一起的造勢活動，時間比較緊，台北選情也比較緊繃，沈強調當然是以我們台北市民為主，但只要中間有空檔會去跟其他的縣市一起有市政交流學習。