拜會北市議會民眾黨團 盧秀燕：政治合則兩利…分則兩害

年底選戰倒數，台北市長蔣萬安競總主委的台中市長盧秀燕今天下午4時30分拜會民眾黨台北市議會黨團，會議時程1個多小時，超過表定時間。會後受訪時，盧秀燕更牽著黨團總召林珍羽手，直呼是一家人。林珍羽轉述，盧媽媽作為蔣萬安分身，會以分身本身來協作，也對六位民眾黨市議員候選人選區有興趣，會討論以什麼方式走走看看。

盧秀燕在會前致詞時表示，台中市政除了學習柯文哲市長的公托公幼之外，另一項重點是還債的財政紀律，長期以來藍白是如同兄弟姐妹、合作關係。自己從選舉到大罷免時的態度一致，也掛民眾黨議員江和樹競選總部的「榮譽主任委員」，所以藍綠一視同仁、公平把餅做大。

盧秀燕說，「政治，合則兩利、分則兩害」選戰剩下20多天，民眾黨、國民黨議員都全壘打之外，市長希望蔣萬安連任，並繼續帶領台北市成為世界最好城市，「合作有無限可能性，共同理想都能發揮。祝福高票當選、全壘打。」

約莫一個多小時會議結束後，盧秀燕牽著民眾黨北市議會黨團總召林珍羽的手出場，她說，「我們就是一家人；她（林珍羽）講的就是代表我們。」

林珍羽表示，蔣萬安邀請到盧秀燕擔任競總主委是正確選擇，會議中充分討論四年市政上，蔣萬安應如何學習盧秀燕，以及未來四年如何合作，同時盧也對六位民眾黨議員候選人選區有興趣，會和總幹事羅智強討論用什麼模式走走看看，並且具體討論如何升溫、協作。

另外，媒體問到有關藍白河深水區，如何取得共識和站台。林珍羽說，蔣萬安要向藍營黨團有責任和負責，但是相信2026是2028的前哨戰，大家如何協作，奠定基礎，盧市長有明確表達蔣萬安競選總部的安可團隊方向。

林珍羽說，不只是蔣萬安想要爭取小草票、柯文哲粉絲、黃國昌粉絲，以及中間選民，其他競選團隊也想爭取，所以在藍白合的前提下慢慢堆疊共識，盧市長過去媒體經驗對於台北市府運作嫻熟，現在盧媽媽作為蔣萬安分身，「分身本尊協作下，民眾黨六選區有發揮很大空間。」

盧秀燕牽著民眾黨北市議會黨團總召林珍羽的手出場。記者許正宏／攝影