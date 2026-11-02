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「愛心貼滿蔣萬安」應援！葛如鈞發起貼紙包 議員接力「貼」心

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安昨天出席議員耿葳競總成立，支持者熱情將愛心貼紙貼他身上，高喊「蔣萬安，我安心！」甚至有人將愛心貼上額頭，讓蔣萬安帶著滿滿祝福進場。截自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安昨天出席議員耿葳競總成立，支持者熱情將愛心貼紙貼他身上，高喊「蔣萬安，我安心！」甚至有人將愛心貼上額頭，讓蔣萬安帶著滿滿祝福進場。截自蔣萬安臉書

年底選戰倒數26天，台北市長蔣萬安昨天出席議員耿葳競總成立，支持者熱情將愛心貼紙貼他身上，高喊「蔣萬安，我安心！」甚至有人將愛心貼上額頭，讓蔣萬安帶著滿滿祝福進場。

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這股「貼」心應援，也從現場擴及網路，蔣萬安競總SI總幹事葛如鈞今發起社群貼紙包創作，競選總幹事羅智強、執行總幹事徐巧芯、台北市議員詹為元、楊植斗、柳采葳、游淑慧等人陸續響應，曬出個人化貼紙包，接力為蔣萬安加油。

蔣萬安競選總幹事羅智強在臉書分享，昨見到蔣萬安時，「這是我接任競選總幹事以來，看見他笑得最開心的一次。」原來，民眾一顆顆貼上身的愛心，讓蔣萬安相當感動、深受鼓舞，還特別告訴羅智強：「我把昨天貼滿貼紙的上衣收好，要好好保存下來。」

競總執行總幹事徐巧芯也在分享現場的可愛互動，寫下「蔣萬安，有你在，我安心！」。今天，這份心意又多了新玩法，葛如鈞發起貼紙包創作後，議員們陸續曬出各具特色的作品，讓一顆顆愛心從蔣萬安的上衣「貼」進社群，也讓支持者用創意傳遞鼓勵與祝福。

羅智強號召支持者，一起把愛心「貼好貼滿」，讓蔣萬安化身「貼心哥」，帶著大家的祝福繼續向前，也讓「安心」成為這場台北市長選戰向台北致敬的主旋律，「台北安可，市民安心。」

競辦表示，「台北安可・安心貼紙」玩法很簡單，只要複製活動貼文留言區的AI指令，貼入AI工具，再上傳一張自己的照片，就能製作個人化的專屬貼紙包。歡迎大家一起發揮創意，曬出自己的專屬貼紙包，把對台北的喜愛、對蔣萬安的鼓勵「貼」出來，讓溫暖持續傳遞。

蔣萬安競總SI總幹事葛如鈞今發起社群貼紙包創作，競選總幹事羅智強、執行總幹事徐巧芯、台北市議員詹為元、楊植斗、柳采葳、游淑慧等人陸續響應，曬出個人化貼紙包，接力為蔣萬安加油。圖／蔣萬安競辦提供
蔣萬安競總SI總幹事葛如鈞今發起社群貼紙包創作，競選總幹事羅智強、執行總幹事徐巧芯、台北市議員詹為元、楊植斗、柳采葳、游淑慧等人陸續響應，曬出個人化貼紙包，接力為蔣萬安加油。圖／蔣萬安競辦提供

蔣萬安競總SI總幹事葛如鈞今發起社群貼紙包創作，競選總幹事羅智強、執行總幹事徐巧芯、台北市議員詹為元、楊植斗、柳采葳、游淑慧等人陸續響應，曬出個人化貼紙包，接力為蔣萬安加油。圖／蔣萬安競辦提供
蔣萬安競總SI總幹事葛如鈞今發起社群貼紙包創作，競選總幹事羅智強、執行總幹事徐巧芯、台北市議員詹為元、楊植斗、柳采葳、游淑慧等人陸續響應，曬出個人化貼紙包，接力為蔣萬安加油。圖／蔣萬安競辦提供

蔣萬安競總SI總幹事葛如鈞今發起社群貼紙包創作，競選總幹事羅智強、執行總幹事徐巧芯、台北市議員詹為元、楊植斗、柳采葳、游淑慧等人陸續響應，曬出個人化貼紙包，接力為蔣萬安加油。圖／蔣萬安競辦提供
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蔣萬安競總SI總幹事葛如鈞今發起社群貼紙包創作，競選總幹事羅智強、執行總幹事徐巧芯、台北市議員詹為元、楊植斗、柳采葳、游淑慧等人陸續響應，曬出個人化貼紙包，接力為蔣萬安加油。圖／蔣萬安競辦提供
蔣萬安競總SI總幹事葛如鈞今發起社群貼紙包創作，競選總幹事羅智強、執行總幹事徐巧芯、台北市議員詹為元、楊植斗、柳采葳、游淑慧等人陸續響應，曬出個人化貼紙包，接力為蔣萬安加油。圖／蔣萬安競辦提供

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