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影／李四川感受婦女後援會熱情 盛讚女人撐起一片天

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川今天成立婦女後援會，支持者熱情相挺。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今天成立婦女後援會，支持者熱情相挺。記者潘俊宏／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天成立婦女後援會，李四川夫人蔡碧雲現身會場感謝姊妹們相挺，李四川進場時則受到近3千名支持者熱情歡迎，大家競相將支持勵志的貼紙往身上、手臂、臉龐貼滿，沿途歡呼聲、支持加油聲不斷，短短50公尺走了十幾分鐘才進入會場，李四川感謝群眾的熱情支持，更盛讚女人撐起家中一片天。

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李四川致詞表示，自己以前沒有參加過選舉，這次投入選戰確實感受壓力，身邊親友甚至比他緊張。李尤其謝謝夫人蔡碧雲對家庭的奉獻，撐起了一片天，也盛讚到場的女性都不只撐起半邊天，更是家庭的重要力量，非常感謝黨主席鄭麗文、地方前輩及婦女支持者相挺。李四川不忘向女性支持者喊話，為了要讓太太與黨主席能睡得著覺，大家一定要幫忙拉票、催票與投票。

鄭麗文致詞時說，李四川雖從基層做起，但深獲長官賞識、下屬信任及市民支持，對妻子而言，丈夫彷彿早已「捐出去」給大家。鄭特別詢問蔡碧雲會不會心疼，蔡碧雲大聲回應「當然會」，鄭直言，不只是妻子捨不得，其實我們大家都很心疼，正是因為李四川誠懇實在、值得依靠，相信能成為新北市民的靠山。

國民黨新北市長候選人李四川今天成立婦女後援會，李四川進場時則受到近3千名支持者熱情歡迎，大家競相將支持勵志的貼紙往身上、手臂、臉龐貼滿。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今天成立婦女後援會，李四川進場時則受到近3千名支持者熱情歡迎，大家競相將支持勵志的貼紙往身上、手臂、臉龐貼滿。記者潘俊宏／攝影

國民黨新北市長候選人李四川（中）今天成立婦女後援會，李四川夫人蔡碧雲（左）現身會場感謝姊妹們相挺，李四川與黨主席鄭麗文（右）都呼籲支持者不要忘記積極拉票、催票與投票。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市長候選人李四川（中）今天成立婦女後援會，李四川夫人蔡碧雲（左）現身會場感謝姊妹們相挺，李四川與黨主席鄭麗文（右）都呼籲支持者不要忘記積極拉票、催票與投票。記者潘俊宏／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天成立婦女後援會，李四川進場時則受到近3千名支持者熱情歡迎，競相將支持勵志的貼紙往身上、手臂、臉龐貼滿。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今天成立婦女後援會，李四川進場時則受到近3千名支持者熱情歡迎，競相將支持勵志的貼紙往身上、手臂、臉龐貼滿。記者潘俊宏／攝影

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