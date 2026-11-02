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選戰倒數…宜蘭「蓋漳大車掃」冬山鄉起跑 五合一團結拚選戰

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長候選人林國漳的「蓋漳大車掃」從冬山鄉起跑，與五合一候選人團結拚選戰。圖／林國漳競總提供
宜蘭縣長候選人林國漳的「蓋漳大車掃」從冬山鄉起跑，與五合一候選人團結拚選戰。圖／林國漳競總提供

選戰進入白熱化階段，民進黨宜蘭縣長候選人林國漳在走遍全縣「237宜蘭蓋章」行腳後，今天展開蓋漳車掃行動，車隊掃街首站從冬山鄉出發，與冬山鄉長候選人陳鏗芳、縣議員候選人林峻輔與林佩螢等「宜蘭隊」合體，展現團結氣勢，沿街民眾揮舞旗幟熱烈回應、比讚相挺。

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林國漳表示，選戰越到最後關頭，越要戒慎恐懼、不能有絲毫鬆懈，過去的237村里行腳，讓他深刻了解各鄉鎮市需求與鄉親的心聲，如今啟動「蓋漳大車掃」要再次走遍每個角落，將他對在地的關懷與承諾，親自傳達給每一位縣民。

在車隊掃街中，「宜蘭隊」展現了堅定的勝選決心與團結氛圍。林國漳說，要用最勤懇的腳步與最踏實的態度，證明自己是最了解宜蘭、最能為鄉親打拚的縣長人選。

林國漳懇請所有關心宜蘭的鄉親，在最後關頭堅定支持，將選票投給有專業、有願景、肯做事的所有宜蘭隊候選人；他承諾未來入主縣政府，一定會繼續秉持勤懇走訪的初心，為宜蘭打拚，創造一個孩子有夢想，青年有出路，長輩有所依，值得大家繼續喜愛的宜蘭。

宜蘭縣長候選人林國漳的「蓋漳大車掃」從冬山鄉起跑，與五合一候選人團結拚選戰。圖／林國漳競總提供
宜蘭縣長候選人林國漳的「蓋漳大車掃」從冬山鄉起跑，與五合一候選人團結拚選戰。圖／林國漳競總提供

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