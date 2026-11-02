辯論後聲勢看漲！柯志恩明北上合體逛夜市 蔣萬安7日南下旗山造勢

國民黨高雄市長候選人柯志恩與台北市長候選人蔣萬安辯論會表現受肯定，網路影片點閱率飆高，振奮支持者士氣。柯志恩明天將北上與蔣萬安合體前往寧夏夜市掃街，蔣萬安也預計南下高雄，參加11月7日旗山造勢大會，「北高連線」相互拉抬聲勢、爭取更多支持。

藍營透露，10月30日辯論會之後，柯志恩去傳統市場拜票明顯感受群眾熱情，昨日三民後援會成立大會，邀請立法院長韓國瑜站台，現場不少群眾稱讚柯志恩在辯論會表現非常好，令人印象深刻，愈來愈多人表態支持柯志恩。

最新消息指稱，柯志恩明天將到台北與蔣萬安合體掃街，兩人預計前往寧夏夜市拜票。此外，柯志恩「三山造勢」進入最後一場，繼鳳山及岡山之後，競總11月7日下午3時將在旗山體育場舉辦造勢，邀請嘉賓尚未官宣。

在北高辯論會結束後，柯志恩支持群組搶先曝光，旗山大造勢將邀請台北市長蔣萬安、民眾黨主席黃國昌及立法院前院長王金平登台助講。

柯志恩陣營證實此消息，並表示，北高連線原本就是競選主軸，蔣萬安曾參加鳳山大造勢，結束後陪同柯志恩前往六合夜市掃街，效果非常好。柯志恩原本就規畫北上為蔣萬安助選，恰巧這次辯論會讓許多支持者意猶未盡，配合蔣萬安行程，明晚規畫寧夏夜市掃街行程趁勝追擊。