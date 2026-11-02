遭酸第一場辯論沒把握好 沈伯洋：沒好好把握的是蔣萬安

台北市長辯論首場落幕，而民進黨台北市長候選人沈伯洋不斷喊話盼有第二場辯論，而台北市長蔣萬安質疑，沈沒好好把握第一次，新的都更政策也不願在辯論上提出，才想要辯第二次。沈下午錄製「新聞面對面」專訪前受訪表示，他問了4個問題蔣都未回，把時間拿來攻擊他，「沒好好把握是蔣萬安」。

沈伯洋認為，他問了一堆問題蔣萬安全都不回答，把時間拿來攻擊，兩邊就會一直沒有交集，之所有認為要辦第二場，是因為他問的4個問題蔣都未回答，更大酸「也可以不用問他了，因為他也不會回答這些問題」。

沈伯洋說，辯論重點還是要擺在立場跟價值，以及對這個城市未來的發展，讓市民知道。以都更為例，他跟蔣萬安最大不同是，蔣一直想擴大門檻，但他認為最重要是，要能走到最後動工才是最重要，所謂「陪伴機制」才是要做的，他想讓大家知道，他與蔣在這件事情的政策大方向有多麼不一樣，才是最重要的。

沈伯洋強調，在辯論時間內，因為這些問題都比較細節，他覺得那時候針對細節去做指正，會很浪費秒數，呼籲民眾可以回去看一下，蔣萬安到底有多少講的跟事實不符的地方。

面對今天公布兩份民調，結果顯示落差極大，沈伯洋說，民調現在高高低低，但選舉到最後就是看投票率，對方陣營投票率向來都非常高，對他來說，最重要不要管民調的數字，要想辦法出來投票，然後也要拉著家人朋友一起出來投票。