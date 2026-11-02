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「5告讚」 汐止議員候選人白珮茹競總成立提出捷運「9站6線」

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
白珮茹競選總部成立大會吸引上千支持者到場力挺。圖／觀天下有線電視提供
白珮茹競選總部成立大會吸引上千支持者到場力挺。圖／觀天下有線電視提供

年底選戰，這個月28日就要投票，新北市議員候選人白珮茹競選總部成立大會上，包括朱立倫侯友宜李四川都出席站台，現場更是吸引上千支持者到場力挺，尋求連任的白珮茹提出繼續推動汐止捷運路網，打造更便捷的交通，希望獲得選民認同。

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熱鬧的社團表演炒熱現場氣氛，離年底選戰只剩下20多天，新北市議員候選人白珮茹舉辦「競選總部成立大會」，尋求6連霸的她，持續推動汐止捷運，並且提出打造「9站6線」的捷運路網。

新北市議員候選人白珮茹表示，大家所關心的捷運汐東線2032年即將完工，由新北市政府一肩扛起，不止捷運汐東線，還要做基隆捷運，未來這一條路線串聯北北基，在地鄉親可以去台北大稻埕也可以到基隆，可以捷東環線、接松山，不用到南港跟大家人擠人，未來捷運路網會讓在地交通更方便，打通任督二脈。

汐止人最關心的交通議題就是目前正在施作中的捷運，從爭取到持續追蹤捷運建設進度，新北市議員候選人白珮茹，要讓汐止交通更加便捷，當天包括前後任新北市長，朱立倫、侯友宜都出席站台，並且送上好彩頭，另外，新北市長候選人李四川及多位立法委員、以及里長都到場支持，現場授旗，將氣氛炒到最高點。

在金龍國小舉辦的競選總部成立大會，吸引上千支持者到場力挺，當天舞台大大的背板，主題是做事的人，新北議員候選人白珮茹拿出問政成績單，希望能夠再獲得選民支持，順利連任。

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