李四川妻現身婦女後援會「老公早就捐出去」 鄭麗文籲訂機票車票投川伯

國民黨新北市長候選人李四川今天出席婦女後援會活動，現場湧入近3000名支持者，歡呼聲不斷，進場時民眾爭相將寫有勵志標語的貼紙貼在他身上，從衣服、手臂到臉頰幾乎貼滿，國民黨主席鄭麗文隨後進場，再度掀起歡呼聲浪，兩人同台向支持者喊話，呼籲選前團結、積極催票。

李四川今天出席婦女後援會活動，現場近3000名支持者熱情迎接，沿途不斷高喊加油，還將寫有鼓勵話語的貼紙貼在他身上。李四川一路與支持者互動，原本僅約50公尺的路程，走了十幾分鐘才進入會場。登台時，他的白色上衣、手臂及臉頰已貼滿各式貼紙，仍高舉手臂向群眾致意。

鄭麗文緊接著進場，現場歡呼聲一波接著一波。包括國民黨立委洪孟楷、張智倫、李彥秀等人也到場站台，李四川妻子蔡碧雲同樣出席活動，而新北市婦女會理事長、國民黨副主席李乾龍妻子李金苑君也出席，並接下李四川婦女後援會總會長一職。

李四川抵達會場前，蔡碧雲便已提前到場，並先行繞場一周，沿途逐一與現場民眾握手致意，親切向支持者打招呼。

鄭麗文致詞時特別談到蔡碧雲，表示李四川從基層做起，獲得長官賞識、下屬信任及市民支持，受到這麼多人喜愛，對妻子而言，丈夫彷彿早已「捐出去」給大家。她也現場問蔡碧雲會不會心疼，蔡碧雲也大聲說當然會，鄭麗文直言不只是妻子捨不得、擔心，「其實我們大家都很心疼」。

鄭麗文說，蔡碧雲當初嫁給他，不是因為他會花言巧語，而是因為他誠懇實在、值得依靠，肩膀夠寬、夠可靠。她並以李四川的工程背景開玩笑，形容他能當「挖土機」，也能成為新北市民的靠山。

談到選戰，鄭麗文以「海納百川」、「川流不息」等口號向支持者喊話，強調國民黨不會因選情而鬆懈，選前仍須加倍努力。她也呼籲在外地的支持者提早安排交通，訂好機票、車票返鄉投票，強調每一張選票都很重要、很關鍵。

李四川致詞時則坦言，自己過去沒有參加過選舉，這次投入選戰，不只自己感受到壓力，身邊親友甚至比他還緊張。他感謝黨主席、地方前輩及婦女支持者相挺，並向現場婦女喊話，強調女性不只是撐起半邊天，更是家庭的重要力量。

李四川表示，這次選舉關係新北市未來，除了延續城市建設，也希望推動產業發展、培育AI人才，讓企業與年輕人留在新北；同時改善跨縣市交通及育兒環境。他呼籲支持者把握選前時間，積極爭取每一張選票。

致詞後半段，向現場婦女支持者拜託同時也要支持國民黨的議員候選人。他強調，這次不只要支持市長候選人，也要讓國民黨提名的議員獲得支持，並多次詢問台下「好不好」，現場支持者則以掌聲與歡呼聲回應。

接下李四川婦女後援會總會長的新北市婦女會理事長、國民黨副主席李乾龍妻子李金苑君也向現場婦女喊話，呼籲來自新北29區的支持者團結，做好固票、監票及投票等工作，共同投入選前動員。現場支持者則以掌聲與加油聲回應。

國民黨新北市長候選人李四川進場時身上被支持者貼滿勵志標語的貼紙。記者張策／攝影

李四川的白色上衣、手臂及臉頰登台時已被貼滿各式貼紙。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川（右六）今天出席婦女後援會活動。

國民黨主席鄭麗文直言不只是妻子捨不得、擔心李四川，「其實我們大家都很心疼」。記者張策／攝影

今天現場擠滿近三千名婦女。記者張策／攝影

今天現場擠滿近三千名婦女。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川（左）贈聘書予新北市婦女會理事長、國民黨副主席李乾龍妻子李金苑君。記者張策／攝影