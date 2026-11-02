李四川妻現身婦女後援會「老公早就捐出去」 鄭麗文籲訂機票車票投川伯
國民黨新北市長候選人李四川今天出席婦女後援會活動，現場湧入近3000名支持者，歡呼聲不斷，進場時民眾爭相將寫有勵志標語的貼紙貼在他身上，從衣服、手臂到臉頰幾乎貼滿，國民黨主席鄭麗文隨後進場，再度掀起歡呼聲浪，兩人同台向支持者喊話，呼籲選前團結、積極催票。
李四川今天出席婦女後援會活動，現場近3000名支持者熱情迎接，沿途不斷高喊加油，還將寫有鼓勵話語的貼紙貼在他身上。李四川一路與支持者互動，原本僅約50公尺的路程，走了十幾分鐘才進入會場。登台時，他的白色上衣、手臂及臉頰已貼滿各式貼紙，仍高舉手臂向群眾致意。
鄭麗文緊接著進場，現場歡呼聲一波接著一波。包括國民黨立委洪孟楷、張智倫、李彥秀等人也到場站台，李四川妻子蔡碧雲同樣出席活動，而新北市婦女會理事長、國民黨副主席李乾龍妻子李金苑君也出席，並接下李四川婦女後援會總會長一職。
李四川抵達會場前，蔡碧雲便已提前到場，並先行繞場一周，沿途逐一與現場民眾握手致意，親切向支持者打招呼。
鄭麗文致詞時特別談到蔡碧雲，表示李四川從基層做起，獲得長官賞識、下屬信任及市民支持，受到這麼多人喜愛，對妻子而言，丈夫彷彿早已「捐出去」給大家。她也現場問蔡碧雲會不會心疼，蔡碧雲也大聲說當然會，鄭麗文直言不只是妻子捨不得、擔心，「其實我們大家都很心疼」。
鄭麗文說，蔡碧雲當初嫁給他，不是因為他會花言巧語，而是因為他誠懇實在、值得依靠，肩膀夠寬、夠可靠。她並以李四川的工程背景開玩笑，形容他能當「挖土機」，也能成為新北市民的靠山。
談到選戰，鄭麗文以「海納百川」、「川流不息」等口號向支持者喊話，強調國民黨不會因選情而鬆懈，選前仍須加倍努力。她也呼籲在外地的支持者提早安排交通，訂好機票、車票返鄉投票，強調每一張選票都很重要、很關鍵。
李四川致詞時則坦言，自己過去沒有參加過選舉，這次投入選戰，不只自己感受到壓力，身邊親友甚至比他還緊張。他感謝黨主席、地方前輩及婦女支持者相挺，並向現場婦女喊話，強調女性不只是撐起半邊天，更是家庭的重要力量。
李四川表示，這次選舉關係新北市未來，除了延續城市建設，也希望推動產業發展、培育AI人才，讓企業與年輕人留在新北；同時改善跨縣市交通及育兒環境。他呼籲支持者把握選前時間，積極爭取每一張選票。
致詞後半段，向現場婦女支持者拜託同時也要支持國民黨的議員候選人。他強調，這次不只要支持市長候選人，也要讓國民黨提名的議員獲得支持，並多次詢問台下「好不好」，現場支持者則以掌聲與歡呼聲回應。
接下李四川婦女後援會總會長的新北市婦女會理事長、國民黨副主席李乾龍妻子李金苑君也向現場婦女喊話，呼籲來自新北29區的支持者團結，做好固票、監票及投票等工作，共同投入選前動員。現場支持者則以掌聲與加油聲回應。
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