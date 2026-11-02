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拜會白黨團…爭取黃珊珊2022選票？盧秀燕：不管誰的票源都全力爭取

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安競總主委的台中市長盧秀燕今天下午拜會國民黨北市議會黨團。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安競總主委的台中市長盧秀燕今天下午拜會國民黨北市議會黨團。記者許正宏／攝影

年底選戰倒數26天，身兼台北市長蔣萬安競總主委的台中市長盧秀燕今天下午拜會國民黨北市議會黨團。對於國民黨立委葉元之日前原要跨區陪民眾黨議員候選人劉芩妤掃街，遭國民黨市黨部阻止，盧今也被問到是否影響藍白合？盧秀燕表示，當然不會因為一些小個案就會影響。

2026九合一選舉

盧秀燕表示，尤其長期以來，蔣萬安跟她施政上都是藍白合作，台中是藍白合作，台北市也是，長期以來議員的選舉是多名額選舉，希望大家都能夠高票當選，唯有團結合作，唯有都勝選，才會展現力量，第一要務所有的藍白議員都要當選，蔣萬安非常關心這個事情。

由於先前民調，2022年民眾黨北市長候選人黃珊珊的票，很多都流向民進黨沈伯洋，對於如何爭取過去投黃珊珊的選票？盧秀燕表示，當然任何一張選票，都是非常珍惜、而且要爭取的，不管它是什麼顏色，無色的也都是一樣。

盧秀燕說，對候選人來講，每一張選票都一樣重要，都是要全力以赴爭取，當然尤其民眾黨的好朋友，更是長期以來就是合作或者是交好的，因此不管是誰的票源，都會全力以赴爭取。

盧秀燕 黃珊珊 藍白合 2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安

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