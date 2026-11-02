「一黨獨大、人民愈渺小」盧秀燕拜會藍黨團坦言 在野資源少選戰壓力大

年底選戰倒數26天，身兼台北市長蔣萬安競總主委的台中市長盧秀燕今天下午拜會國民黨北市議會黨團。對於2026選舉各地選情是否都不容樂觀？盧說，無可否認這次的選舉特別激烈，在野黨資源稀少，選戰壓力特別大。現在選戰剩20幾天，目標很簡單就是「議員要全壘打，蔣萬安能夠高票連任」。

盧秀燕也說，如果國家一黨獨大，不但不是一個民主正常發展，人民的言論、人民權益空間都會受限縮。「當黨國愈來愈強大，人民會愈來愈渺小」，所以現在做的就是「為全民發聲、為全民勇敢」，所以這次要爭取勝選，也唯有在野黨有發展空間，也唯有在野黨能勝選，擁有黨國資源的執政黨才會更謙卑、更聆聽人民的聲音，也更重視人民的福利。

盧秀燕今天拜會國民黨北市議會黨團，20多位國民黨議員、候選人一起高喊「台北安可、蔣萬安凍蒜、市議員全壘打。」盧秀燕坦言，無可否認，這次的選舉特別激烈，民進黨因執政已超過十幾年，黨國資源掌握特別厲害，總統也兼任民進黨黨主席，因此可以感受在野黨資源稀少，選戰壓力特別大。

不過盧說，「民主國家我們一定要勇敢，我們也一定要努力前進，儘管感受到黨國龐大資源，讓我們備感壓力，但是我們會很勇敢，因為我們一定要讓台灣繼續民主。」讓台灣有不同的政黨存在，不只一黨獨大，就是為了讓國家更好，國家唯有在一個良好的政黨競爭之下，國家才會民主，人民的權益才會受到保障。

媒體也問今ETtoday最新民調，蔣萬安支持度52%，沈伯洋支持度40.7%，盧秀燕說，到最後封關之前，民調會發布特別厲害，對各式各樣的民調就是保持尊重，不管什麼樣的民調，自己的能力絕對最重要，一定要恐懼恐懼，爭取最後的勝選，這段時間，全力以付，要繼續努力。

另外，對於沈伯洋的Theards瀏覽人次飆破一億人次，盧秀燕說，網路現在所有的年輕國民都很熟悉，尤其年輕的世代，就留待公眾評論。