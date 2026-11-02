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謝國樑有信心連任 童子瑋：關注民調不如關心市民

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今說，內參民調他仍領先，但領先不多。競選對手、基隆市議長童子瑋（左）回應，與其每天關注民調，不如關心市民的生活。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今說，內參民調他仍領先，但領先不多。競選對手、基隆市議長童子瑋（左）回應，與其每天關注民調，不如關心市民的生活。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今天表示，團隊內參民調是很真實的數據，目前他仍有領先，但領先不多。競選對手、基隆市議長童子瑋說，與其每天關注民調，不如關心市民的生活。

2026九合一選舉

謝國樑今天接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐翰專訪時說，團隊內參民調他仍有領先。基隆過去4年經歷2次選舉、2次罷免投票，他對連任有信心，「因為我們是真的有做事」。

童子瑋今到廟口一帶掃街拜票時說，與其每天關注民調，不如關心市民的生活。到今天還有好多民眾通報颱風過後，還沒處理的災情，包含電線脫落，路燈不亮，樹倒在地上。

童子瑋說，他覺得感受生活和市民的溫度比較重要，所以對他來說，就是努力每一天，然後也戒慎恐懼的積極拜訪、走訪，讓更多的市民認識真正想要改變基隆決心的他，這才是最重要的。

基隆市長謝國樑今說，內參民調他仍領先，但領先不多。競選對手、基隆市議長童子瑋（右）回應，與其每天關注民調，不如關心市民的生活。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今說，內參民調他仍領先，但領先不多。競選對手、基隆市議長童子瑋（右）回應，與其每天關注民調，不如關心市民的生活。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 童子瑋 民調 2026九合一選舉 基隆市選舉

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