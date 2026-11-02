藍營拿BBC報導追打 蘇巧慧競辦：同篇也提李四川弟弟

英國廣播公司「BBC」日前報導新北市長選情提到新北市藍綠候選人相關爭議，國民黨候選人李四川今直言，蘇貞昌及蘇巧慧都應該出來說明清楚，為什麼蘇巧純可以取得這麼高的投資金額，而一般的年輕人要取得第一桶金卻這麼困難。

蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將今天回應表示，相關部會先前都已清楚說明，蘇巧純並非曠世智能的負責人，也不是該專案的人員，所有依法該填寫的表格，都有依照相關規定辦理。

馬亨亨．夷將指出，BBC的報導原文是陳述民眾黨的指控，並且平衡各方說法。但藍白卻操作成BBC記者單方指控，等於是把民眾黨自產自銷的東西宣傳成BBC的進口貨，意圖扭曲事實。否則同一篇文章，BBC也報導李四川弟弟環保流氓的內容，難道這也是BBＣ認證李四川家族是小琉球惡霸？

馬亨亨．夷將強調，新北市民期待的是一場聚焦政見與城市願景的良性選舉，蘇巧慧會持續以正面、陽光的態度投入選戰，爭取更多市民朋友的支持與認同。