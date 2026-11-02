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藍營質疑雲豹獻金案3年前「悄撤告」 賴瑞隆：別把寬厚當抹黑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆競總反擊，要柯陣營不要把寬厚拿來抹黑。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆競總反擊，要柯陣營不要把寬厚拿來抹黑。記者張議晨／攝影

高雄市長選戰雙方再度攻防。國民黨高雄市長候選人柯志恩競辦緊咬民進黨候選人賴瑞隆政治獻金案，指賴瑞隆3年前面對同樣政治獻金案的檢視，當時告妨害名譽，選後卻悄悄撤告，要賴瑞隆說清楚。賴瑞隆競總反擊，要柯陣營不要把寬厚拿來抹黑。

2026九合一選舉

柯志恩競辦指出，2023年立委選舉期間，時任國民黨發言人凌濤、李明璇揭露賴瑞隆收受雲豹大股東贊助，成立「高雄市新世代教育基金會」並自任董事長，質疑其中恐有對價關係。

當時賴瑞隆第一時間高調提告，宣稱要透過司法捍衛名譽；豈料選後，賴瑞隆卻「悄悄具狀撤回告訴」，讓台北地檢署最終只能處分不起訴。

柯志恩競辦質疑，賴瑞隆昨天面對民眾黨創黨主席柯文哲質疑時，還喊出「台灣是民主法治國家，所有政治獻金都依法公開申報、可接受檢驗」，既然賴瑞隆自認清白、經得起檢驗，為什麼選完就悄悄撤告？應向市民交代清楚。

對此，賴瑞隆競總反擊，稱柯志恩團隊「又來了」，國民黨過去慣用抹黑手法，卻無法獲得民眾買單，所以始終未達成政治目的；如今再次故技重施，企圖透過負面選戰達成政治目的。

賴瑞隆競總說，為了維護乾淨選風，遏止藍營潑髒水的行為不得不以訟止謗。然而，國民黨始終提不出任何具體事證，每一次立委選舉都只會用抹黑的方式，卻無法達成政治目的，市民也用選票表達對賴瑞隆的信任。

賴瑞隆競總說，法律程序與事實完全是兩回事。告訴的進行跟司法調查並無關係，若真有具體不法事證，檢調自有依法偵辦權責。國民黨一再故技重施，又扭曲其原意，得了便宜還賣乖，根本是看輕司法、小看人民智慧。

賴瑞隆競總要柯志恩團隊不要把寬厚拿來抹黑，高雄人要的是具體政策、城市願景，而不是一再重複的政治口水，呼籲國民黨立即停止負面選戰，讓選舉回歸理性討論。

雲豹 賴瑞隆 2026九合一選舉 高雄市選舉 政治獻金 柯志恩

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