國道拓寬工程藍營批假爭取、真收割 童子瑋：噴口水不如流汗水

國民黨基隆市黨部今天質疑基隆市長候選人童子瑋，出席行政院長卓榮泰視察中山高五堵至汐止拓寬工程，是「假爭取、真收割」，童如無法提出具體爭取事證，就不應將別人多年追蹤、持續推動的成果，包裝成自己的選舉政績。

童子瑋回應，與其不斷噴政治口水，不如為市民流下汗水。卓榮泰上任不久即核定這項工程計畫，他也積極爭取進度可加快，相信只要為基隆真正的做事，市民可以看得到。

國民黨基隆市黨部發言人林祐德說，，五堵至汐止拓寬工程並非昨天才突然出現的建設，不能因為行政院長到場視察，就把多年來的推動成果全部變成個人政績，擺拍騙基隆人。卓揆視察後，童即發布圖卡、新聞稿及臉書貼文，標示「童子瑋有作為」，外加綠營議員發文感謝，讓外界以為是童爭取而來。

市黨部副發言人張家馨指出，立委林沛祥、廖先翔2024年3月28日邀請立法院交通委員會赴基隆考察，並與基隆市長謝國樑一同關心基隆往返台北的交通瓶頸，時任交通部長王國材已說明，工程可行性評估通過，建設計畫進入行政院核定程序。

林沛祥2024年12月6日實地了解拓寬規畫，針對工程內容、邊坡補強及交通動線提出意見，要求相關單位兼顧道路拓寬與邊坡安全，並在2025年1月6日成功爭取中山高北向尖峰時段路肩放寬通行。行政院公共工程委員會2025年6月同意核列經費，同年7月啟動細部設計後，林沛祥也持續透過考察，追蹤建設進度。

林祐德說，從2024年到2026年，林沛祥與謝國樑市府團隊持續透過考察、會勘及地方公聽會，反映地方需求、追蹤工程進度。童子瑋陪同卓揆視察一次、站在工程現場拍幾張照片，難道就能把多年來的工程推動成果，全部變成自己的選舉政績？

林祐德認為，基隆市民要的是每天上班少塞一點、下班能早一點、平安一點回到家，需要的是現在就能感受到的交通改善，以及未來建設清楚、可靠的規劃，而不是選舉到了才突然出現，再透過滿版宣傳強調自己「有作為」。

童子瑋是仁愛區2018、2022年選出的市議員，兩屆都是以選區最高票當選，並在2022年當選議長。童今天下午到仁愛區廟口商圈一帶掃街，問候店家和民眾，受到支持者熱情歡迎。

童子瑋的號次是1號，也有未有掃街動線的店家，帶著「1號」加油棒，穿過馬路來為加油打氣。在奠濟宮門口，也有關心童子瑋選情的支持者，告訴童有在網路社區為他拉票，提醒他要加強「空戰」。

媒體詢問童子瑋如何回應國民黨陣營的質疑，童說，與其不斷的噴政治口水，不如為市民流下汗水。他覺得重點在要為了基隆市民好，要能為基隆的交通，做到真正的改革。

童子瑋指出，卓榮泰接任閣揆之初，即核定這項計畫，他積極爭取進度可以加快，甚至超前。日前他和卓揆會勘時，公路總局表達只要今年底可以順利發包，明年初動工，可以趕在四年半完成，比他先前聽的簡報5年時間還更快，相信只要為基隆真正的做事，市民是可以看得到的。

國民黨基隆市黨部今天質疑基隆市長候選人童子瑋，出席行政院長卓榮泰視察中山高五堵至汐止拓寬工程，是「假爭取、真收割」。圖／國民黨基隆市黨部提供

基隆市長候選人童子瑋（左）今天說，相信只要為基隆真正的做事，市民是可以看得到的。記者邱瑞杰／攝影

國民黨基隆市黨部發言人林祐德今天質疑基隆市長候選人童子瑋，出席行政院長卓榮泰視察中山高五堵至汐止拓寬工程，是「假爭取、真收割」。圖／國民黨基隆市黨部提供

國民黨基隆市黨部副發言人張家馨今天質疑基隆市長候選人童子瑋，出席行政院長卓榮泰視察中山高五堵至汐止拓寬工程，是「假爭取、真收割」。圖／國民黨基隆市黨部提供

基隆市長候選人童子瑋（右二）今到廟口一帶掃街拜票，不少支持者要求合影，為他加油打氣。記者邱瑞杰／攝影