被問蔡其昌「弱智說」表情曝 盧秀燕反擊：支持鮮奶政策市民是智者

身兼台北市長蔣萬安競總主委的台中市長盧秀燕今下午拜會國民黨北市議會黨團，對於民進黨立院黨團總召蔡其昌批蔣萬安「政績只有鮮奶，你覺得台北市民是弱智嗎？」盧秀燕聽到記者的題目，先是傾了一下頭露出「無言」表情，盧說，如果說因支持鮮奶政策就被打為「弱智」，這是蠻嚴重的侮辱。

盧秀燕說，她覺得，對這項政策叫好的市民很多、很多，「他們都不是弱智、他們是智者，他們自有判斷力，謝謝。」

年底選戰倒數26天，盧秀燕今天到台北市議會拜會國民黨議會黨團，被問到蔡其昌的「弱智說」，盧秀燕說，給孩子們有更好的營養，政府有更多的服務供給，這是好事，也不只是台北市，台中市也是，而且這個事情，普遍受到各界好評，包括學校、家長，包括孩子們反映都很好，也相信蔣萬安跟她自己，還有很多議員接觸到孩子、老師、家長的反映都很好。

盧秀燕也怒批蔡其昌，如果說因為支持鮮奶政策就被打為「弱智」，這是蠻嚴重的侮辱。她覺得，對這項政策叫好的市民很多、很多，「他們都不是弱智、他們是智者，他們自有判斷力，謝謝。」