選戰倒數仍不缺席 台南市議長邱莉莉連4年赴日參與台日交流高峰會

地方選戰雖進入倒數階段，台南市議會議長邱莉莉今仍率市議員楊中成、陳秋宏及沈震東等人，快閃出席日本名古屋出席第12屆日台交流高峰會，連續4年以主辦方或參加者參與，展現對台日外交的高度重視與深化雙邊友誼的決心。

邱莉莉表示，肯定高峰會長期深化台日交流與合作，感謝日本友台人士持續在國際上為台灣發聲，也期盼台日攜手促進和平，讓友誼持續深化；台南市議會在2024年主辦第10屆高峰會，吸引逾400名日本政壇人士參與，也為台南觀光及雙邊經貿交流奠定基礎。

她提到，目前地方選舉行程緊鑼密鼓，許多議員同仁陸續成立競選總部全力投入選戰，不過今年日方再度邀請，台日實質外交不能中斷，因此即使行程緊湊，仍決定率團赴會，未來也將持續透過城市外交深化友誼、推廣台南。

台南市議會指出，今年高峰會由名古屋市議會日台議員聯盟主辦，賴清德總統也透過影片致意，駐日代表李逸洋及日本政壇人士紛紛出席；大會宣言再次強調持續在國際上為台灣發聲，並擴大台日合作，也提出促進日本中學生訪台，讓雙邊友誼向下扎根，獲與會人士一致通過。