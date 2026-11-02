蔡其昌酸台北市民弱智？ 鄭照新列時間軸反擊：侮辱市民與卓榮泰

針對民進黨立法委員蔡其昌日前質疑台北市長蔣萬安施政政績，並脫口說出「你覺得台北市民是弱智嗎？」等言論，引發輿論爭議。對此，台中市副市長鄭照新在個人臉書發文，批評蔡其昌不僅侮辱了兩百多萬台北市民，也重重打臉了當初公開肯定該政策的行政院長卓榮泰。

鄭照新在貼文中指出，當初中央喊停並撤退時，是蔣萬安展現肩膀承接政策，連卓榮泰院長在2025年3月12日都對此表示認同並稱「地方政府應該這樣做」。

他質疑，為何到了選舉為了爭權奪利，態度就立刻翻轉？他說，蔡其昌批評認同鮮奶政策的市民是「弱智」，不僅侮辱了台北市民，更否定了當初給予高度肯定的小英政府與閣揆。

鄭照新強調，「台北市民不是弱智，台北市民充滿睿智」，不會選擇臨時包裝的人設，也不會忘記得意忘形的尖酸。此事件也讓「生生喝鮮乳」政策的政策轉折與攻防戰，再度成為各界矚目的焦點。