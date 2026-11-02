2人都是國民黨…維基資料遭竄改成黃紹庭涉詐助理費 黃裕庭按鈴喊告

國民黨高雄市議員第八選區（前金、苓雅、新興）候選人黃裕庭，近日維基百科條目被人竄改，遭誤植為涉嫌詐領助理費的國民黨市議員「黃紹庭」，黃裕庭質疑有人刻意混淆兩人身分，今到高雄地檢署按鈴提告，要檢方揪出幕後意圖使人不當選的黑手。

黃裕庭陣營指出，遭竄改的維基百科頁面，標題清楚標示「黃裕庭」，但內文開頭卻出現「黃紹庭，台灣國民黨政治人物」等文字，後續更植入黃紹庭涉及詐領助理費、遭檢調調查等負面經歷，將兩名不同政治人物的姓名、經歷刻意混為一談，容易使不熟悉相關人物的選民產生錯誤認知，質疑背後有人企圖藉由網路資訊操作，影響候選人選情。

黃裕庭陣營質疑，黃紹庭過去涉及詐領助理費案件，遭檢調搜索前夕曾搭機潛逃前往中國廈門，如今選舉期間又出現將黃紹庭涉貪經歷植入黃裕庭維基百科條目的情況，從人物混淆、文字內容到異常用語，是否存在有計畫的操作，值得深入追查。

黃裕庭陣營強調，選舉應該回歸政見、政策與候選人的服務表現，不應透過竄改網路資料、混淆候選人身分等手段打擊對手。一旦遭到惡意植入不實內容，極可能讓民眾在搜尋候選人資料時受到誤導，對候選人名譽及選舉公平造成傷害，要求司法機關深入調查不實資訊的發布來源。

高雄市議員第八選區應選五席，國民黨提名現任議員許采蓁及新人黃裕庭爭取議員席次，現任市議員黃紹庭因涉詐助理費被判刑，未再爭取連任，但他的胞妹「黃鈺婷」於9月4日現身選委會，拿著國民黨推薦書完成登記，該選區將有三人代表國民黨參選市議員，競爭激烈。