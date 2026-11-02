受北、高市長辯論綠營表現影響？王美惠拒絕張啟楷辯論邀請

在高雄市長選舉辯論與台北市長選舉辯論接連舉辦之後，嘉義市長選戰出現拒戰變化。

藍白共推的張啓楷11月1日親赴民進黨候選人王美惠競選總部，遞交市政辯論邀請函，遭到競選總幹事以「不歡迎、不接受此方式」的理由拒收。

有網友好奇，是不是北、高市長選舉辯論綠營的表現都不如預期，影響了王美惠的決定？不過王美惠強調，她深耕嘉義22年，不用辯論，絕對比對手更清楚嘉義需要什麼。

張啓楷由團隊陪同抵達王美惠競總，欲當面交付11月7日市政辯論邀請函；王美惠陣營表示王美惠不在，競總執行總幹事徐文志等人出面拒收邀請函，雙方在門口交鋒大約五分鐘，過程平和。

張啓楷主張，台北市、高雄市長選舉均已舉行公開辯論，嘉義市作為「民主聖地」當然也不應該缺席；他提議由電視台共同承辦，透過政見發表、交叉詰問與媒體提問，檢視經濟、高齡化、少子化及青年就業等議題。

張啓楷引用台北市蔣萬安與沈伯洋、高雄市柯志恩與賴瑞隆的辯論，顯然受到這兩場電視辯論的鼓勵。相較之下，王美惠陣營拒戰，也讓人好奇是不是公開交鋒可能會使王美惠暴露弱點。

張啟楷日前引用學者莊伯仲與賴祥蔚教授的節目分析，認為民調差距已在誤差範圍之內，而且他的支持者多為隱性，可見很有勝算。

王美惠陣營不收邀請函，並將焦點轉為「登門作秀」、「侵門踏戶」，顯然不希望被外界認為她懼怕市政辯論。

文化大學莊伯仲教授表示，「在地深耕」與「公開檢驗」並不互斥，尤其候選人過去的行政資歷並不等同於對未來市政挑戰的應對能力。他對雙方無法進行公開的理性辯論感到可惜，希望仍有機會促成，相信這會是絕大多數嘉義市選民期待的。

台藝大教授賴祥蔚指出，張啟楷是資深記者，曾經擔任電視節目主持人與立法委員，對政治議題的熟悉，以及口才一定都是強項；至於王美惠擔任民代多年，現在是立法委員，自詡熟悉市政，很有優勢，辯論的戰力應該也很強，如果雙方同場較量，應該非常精彩。

接下來的關鍵，在於張啓楷是否會再出新招，繼續邀請辯論；另一方面，則要看王美惠能否提出比「不必辯論、我懂嘉義」的具體替代方案，以免只批評對手作秀而未提供同等公開檢驗的場域，反而會讓張啓楷的「嘉義市為何不能辯」將持續發酵。

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