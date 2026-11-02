賴瑞隆辦多場綠能公聽會後 柯志恩：第一筆政治獻金就是雲豹捐的

民眾黨創黨主席柯文哲昨南下高雄輔選，狠酸民進黨候選人賴瑞隆收受雲豹能源300萬政治獻金，應比照京華城案「先收押再來慢慢查」。國民黨候選人柯志恩今天說，賴瑞隆辦了多場綠能公聽會、會議後「政治獻金第一筆，就是雲豹捐給他」究竟有無對價關係，必須攤在陽光下說清楚。

柯志恩表示，柯文哲是根據他自己過去經驗，因為京華城政治獻金案被認定有對價關係而遭收押，以這樣的標準來看，賴瑞隆應向外界說明，不能在辯論時不談，面對質疑，又只回應依法辦理、造謠抹黑或冷飯熱炒。

「政治獻金第一筆，就是雲豹直接捐給他。」柯志恩質疑，賴瑞隆辦了多場公聽會及會議，雲豹直接捐政治獻金，還有多名雲豹高層分別以不同方式也捐給他，兩者到底有無對價關係，相對於過去司法案件「難怪柯P心有戚戚焉、意有所指」。

柯志恩認為，「賴委員真的應該把這件事情說清楚」，高雄未來還有龐大預算，錢怎麼用、怎麼收的，最後變成政治獻金，都應接受公開檢驗，攤在陽光下講清楚。

對於政治獻金爭議，賴瑞隆先前回應，台灣是民主法治國家，所有政治獻金都依法申報，不要為了選舉，把不相關資料湊在一起抹黑候選人。

至於是否可能舉辦第二場辯論，柯志恩說，她對任何辯論都樂觀其成，只要能讓選民了解候選人對高雄市政的看法及未來規畫，「任何的形式都樂於接受」。