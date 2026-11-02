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蘇巧慧本周末板橋、蘆洲辦大型晚會 蕭美琴、卓榮泰接力站台

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長候選人蘇巧慧宣佈本周六、日兩天分別在板橋溪北公園、蘆洲三民高中舉辦兩場「慧聚繁星」大型造勢晚會。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
新北市長候選人蘇巧慧宣佈本周六、日兩天分別在板橋溪北公園、蘆洲三民高中舉辦兩場「慧聚繁星」大型造勢晚會。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

新北市長選戰進入最後倒數階段，新北市長候選人蘇巧慧宣佈本周六、日兩天分別在板橋溪北公園、蘆洲三民高中舉辦兩場「慧聚繁星」大型造勢晚會，邀請支持者一起為新北隊加油打氣。兩場活動更分別邀請到副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰站台。蘇巧慧表示，選戰進入最後關鍵時刻，誠摯邀請所有市民朋友週末一起站出來，凝聚對新北未來的期待，共同迎接新北新時代。

2026九合一選舉

蘇巧慧說，自從她投入新北市長選舉800多天以來，已經舉辦超過40場後援會成立，以及超過70場市場掃街。這段時間不論是從民調趨勢上，或是在實體行程的體感溫度上，都能感受到有越來越多市民主動站出來熱情支持。

蘇強調，這場選舉不只是選出下一任新北市長，更是決定新北未來發展方向，未來她將持續以新觀念、新技術、新態度，推動城市進步，打造城市認同與區域均衡，讓新北29區各自精彩。

蘇巧慧表示，距離投票日只剩下不到一個月，她將繼續帶領新北隊全力衝刺，透過正面、陽光、積極的態度，爭取更多市民的認同與支持，也邀請大家11月7日、8日一起來到板橋、蘆洲，用最熱情的行動支持新北隊，讓新北「1定慧贏」、議員全壘打。

新北市長候選人蘇巧慧宣佈本周六、日兩天分別在板橋溪北公園、蘆洲三民高中舉辦兩場「慧聚繁星」大型造勢晚會。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
新北市長候選人蘇巧慧宣佈本周六、日兩天分別在板橋溪北公園、蘆洲三民高中舉辦兩場「慧聚繁星」大型造勢晚會。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

蕭美琴 蘇巧慧 板橋 2026九合一選舉

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