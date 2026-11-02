列舉黃景泰、林右昌、謝立功、宋楚瑜 媒體人稱童子瑋獲藍綠橘白支持

童子瑋進步基隆辦公室今天表示，童子瑋昨上節目接受專訪時，提及2014年基隆市長選舉3名主要參選人林右昌、謝立功和黃景泰，在今年市長選戰都支持他。主持人黃暐瀚表示，若加上親民黨主席宋楚瑜，童子瑋將是全國唯一獲得藍、綠、橘、白跨黨派支持的政治人物。

童子瑋昨參加網路節目《下班瀚你聊》，黃暐瀚指出，2014年基隆市長選舉3名主要參選人分屬不同政治陣營，競爭激烈，如今都支持童子瑋，是基隆政壇相當罕見的現象。林右昌是民進黨籍卸任市長，謝曾任民眾黨秘書長，黃曾任基隆市議長，如今願意支持童子瑋，顯示童長年在地方累積的人脈與信任。

黃暐瀚也提到童曾和前總統蔡英文一起跟宋楚瑜視訊通話，宋也曾和童同台，釋出更明顯的支持訊號。童子瑋表示，宋楚瑜的支持並非單純的政治選擇，更多是來自兩代之間長年的情感連結，以及共同關心基隆發展的情誼。

童子瑋回憶，從小就受到宋楚瑜的照顧與提點，尤其宋擔任台灣省長期間，基隆許多地方建設與民生需求，都仰賴省政府的支持。從醫療、教育到警消建設，當年地方都必須積極向省政府爭取預算，宋楚瑜也確實為基隆做出許多貢獻。直到現在，每逢年節他都會親自送上在地知名的「全家福湯圓」給宋，透過這些生活中的往來，延續彼此的情誼。

對於謝立功的支持，童子瑋直言「他也一定會支持我」，因為謝當年參選市長時，曾提出完整的海洋政策白皮書，與自己如今提出的「基港雙心」計畫，在城市發展理念上有許多相通之處。兩人都認為，基隆最大的優勢就在港口與海洋，應該充分運用港灣、水域及海洋產業資源，重新創造城市的發展機會。

童子瑋表示，「基港雙心」計畫是希望整合東岸旅運核心與西岸國門中心，帶動港區轉型、海洋觀光及產業發展。城市政策不應該都以政黨立場思考，為反對而反對，只要是對基隆有幫助的好構想，他認為都值得延續與推動，這也是他與謝立功能夠跨越政治立場、在城市願景上找到共識的原因。

至於和黃景泰的情誼，童子瑋談到家族背景，指基隆慶安宮不只是地方信仰中心，從宗教服務、公益捐款到地方爭議調解，都與市民的日常生活緊密相連，也因此與不同政治立場的地方人士保持良好關係。黃擔任議長期間，就與他的阿公、時任慶安宮主委童永有深厚情誼，互動密切。