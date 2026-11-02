江啟臣路口拜票巧遇「大鼻子」 司機脫罩相認現場樂翻

選戰倒數26天，國民黨台中市長候選人江啟臣今天（2日）清晨7時與同黨市議員前往后里區三豐路二段與星科路口拜票，向上班、上學的民眾揮手致意。拜票過程中，一名大卡車司機突然隔著車窗指著自己的鼻子，又指向江啟臣，最後還拉下口罩露臉「相認」，原來遇上同樣有大鼻子的同好，逗得江啟臣及競選團隊笑開懷。

清晨7至8時是上班上學尖峰時段，江啟臣身披彩帶站在路口，熱情向停等紅燈的汽機車駕駛揮手問候。沒想到，一輛大卡車停在路口時，司機頻頻隔著擋風玻璃指自己的鼻子，再指向江啟臣，讓江一時摸不著頭緒，還以為發生什麼狀況。

隨後，司機乾脆拉下口罩，露出笑容，再次指著自己的大鼻子，並朝江啟臣比了比。站在一旁的立委楊瓊瓔見狀，立即笑著解讀：「駕駛大哥是在說，他也是大鼻子，跟你一樣超有福氣啦！」一番話讓現場眾人恍然大悟，忍不住相視大笑，江啟臣也熱情揮手回應，為一早的路口拜票增添趣味。

江啟臣表示，清晨站路口拜票雖然辛苦，但能以最直接的方式與民眾互動，感受基層的熱情與幽默，讓人精神為之一振。他笑說，民間有句俗話「鼻大有福」，感謝卡車司機在忙碌的清晨帶來這段有趣插曲，也祝福所有奔波在路上的運將及通勤族行車平安、福氣滿滿。