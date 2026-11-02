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批蔣萬安辯論政績接連遭打臉 民進黨：還要欺騙台北市民多久？

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。聯合報系資料照
民進黨發言人吳崢。聯合報系資料照

台北市辯論日前落幕，陸續有網友質疑台北市長蔣萬安在選舉辯論會上的多項發言與事實不符。民進黨發言人吳崢今天指出，蔣萬安在辯論中大談政績，高喊「讓寶林跑不了，讓受害家屬都能獲得賠償」，如今卻遭受害者親友反駁，業者根本沒有支付賠償。蔣萬安連業者賠償多少都不敢提，卻在辯論台上說得天花亂墜，究竟還要欺騙台北市民多久？

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吳崢指出，連國民黨議員柳采葳都曾揭露，寶林業者遭裁罰350萬元，卻遲遲未繳納罰鍰。如今北市府雖表示已移送強制執行，卻始終沒有交代究竟追回多少款項。吳崢質疑，蔣萬安口口聲聲說「讓寶林跑不了」，但業者該負的責任究竟落實多少？市府連罰鍰執行成果都交代不清，蔣萬安憑什麼拿受害者的傷痛替自己歌功頌德？

吳崢表示，蔣萬安辯論謊言不只一樁，聲稱親自督導重大食安事件，擔任召集人的食安會議15次卻缺席11次；宣稱親自與兒虐案家長溝通，卻遭家長反駁是家長到議會攔人才得以見到市長；將台北獲得李光耀世界城市獎「特別獎」，誇大成獲得最高榮譽。

吳崢提到，蔣萬安宣稱台南跟進台北推動生生喝鮮奶、免費營養午餐，卻遭台南市長黃偉哲反駁，台南早在2020年就已推動學童乳品政策，台北直到2025年才上路，且早有多個縣市實施免費營養午餐。蔣萬安辯論台上謊話連篇、誇大政績，施政紀錄卻禁不起檢驗，辯論才結束就被看破手腳。

吳崢強調，沈伯洋在辯論中提出都更、兒少保護及市政治理等具體政策，蔣萬安卻花費大量篇幅在攻擊沈伯洋，面對施政缺失仍不願正面回答。呼籲蔣萬安停止自吹自擂，針對辯論中的爭議說法逐項說明，該道歉就道歉。台北市民需要的是能解決問題、勇於承擔責任的市長，蔣萬安若只會說謊卸責，就讓沈伯洋帶領台北向前走。

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