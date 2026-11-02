快訊

波蘭憲政危機！總理vs.總統司法主導權爭奪戰

棒球／西武獅台灣系列賽門票4日中午開賣 限定法披、應援手燈與衝鋒旗等球迷搶收

萬聖節瘋玩後確診A流！賈永婕認冒兩症狀「緊急取消行程」

聽新聞
0:00 / 0:00

徐國勇預告沈伯洋將赴台中替何欣純助選 其他地方也有規畫

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨秘書長徐國勇（中）。記者黃婉婷／攝影
民進黨秘書長徐國勇（中）。記者黃婉婷／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋掀起「洋流」，近期他將赴台中為同黨市長候選人何欣純助選。民進黨秘書長徐國勇今天說，細節仍在討論中，屆時不只台中，還會規畫其他區域，民進黨盼洋流讓台灣每個地方都溫暖起來，讓選舉達到「選賢與能」的功能。

2026九合一選舉

針對前總統蔡英文說沈伯洋有讓人安心的特質，徐國勇則說，沈的領導特質已透過「洋流」展現出來，很多溫暖的措施，尚未從政前就有在做。他列舉，包括弱勢學生身體有缺陷就用有聲書幫助；貧苦學生想讀法律也因為沈的幫忙順利考上律師。

徐國勇指出，沈伯洋領導特質加上願意傾聽人民的聲音，所以才有「市長你給我聽好」，這是台灣選舉真正的創舉。他說，當選民表達意見，候選人就能了解選民所需，等到真正從政，就能根據選民需要從事相關作為；當沈的領導特質顯現後，最後就交由選民判斷。

徐國勇 沈伯洋 何欣純 2026九合一選舉 台北市選舉 台中市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「洋流」開進大安區 蔡英文來助陣

沈伯洋二訪台中 何欣純證實活動規劃中：讓洋流溫暖全台人民

盧秀燕固守台中 喊勿大意失荊州

為蔡其昌緩頰 徐國勇：台北市民很聰明 知道發鮮奶不是蔣萬安開始的

相關新聞

賴瑞隆辦多場綠能公聽會後 柯志恩：第一筆政治獻金就是雲豹捐的

民眾黨創黨主席柯文哲昨南下高雄輔選，狠酸民進黨候選人賴瑞隆收受雲豹能源300萬政治獻金，應比照京華城案「先收押再來慢慢查」。國民黨候選人柯志恩今天說，賴瑞隆辦了多場綠能公聽會、會議後「政治獻金第一筆，就是雲豹捐給他」究竟有無對價關係，必須攤在陽光下說清楚。

談蘇家爭議 李四川曝三節怕人送禮不開門、兒子調職不提爸

國民黨新北市長候選人李四川今接受「菁彩12點」主持人尹乃菁專訪，談及蘇巧慧家族利益迴避爭議，認為除了法律問題，也涉及道德觀感。他並分享自身經歷，透露過去為避免三節有人送禮，交代妻兒不要隨便開門，連自己忘帶鑰匙都吃了閉門羹，兒子在公職體系也從不提父親身分，避免造成困擾。

韓國瑜愛說笑、蔣萬安較嚴謹 李四川曝共事內幕及輝達招商難題

國民黨新北市長候選人李四川今接受「菁彩12點」主持人尹乃菁專訪，談及過去與韓國瑜、蔣萬安共事經驗，形容兩人都很熱情、尊重專業，但韓國瑜喜歡講笑話，蔣萬安則較為嚴謹。他也透露，與蔣萬安意見不同時，會以過去案例說服對方；談到輝達進駐北士科，更直言最困難的不是取回土地，而是現行法令能讓售卻不能讓租，凸顯法規僵化問題。

藍營再咬雲豹政治獻金！質疑賴瑞隆自稱可受檢驗 為何悄悄撤回告訴

國民黨揭露民進黨高雄市長候選人賴瑞隆個人政治獻金帳戶及基金會出現雲豹公司相關捐款，賴瑞隆強調「依法申報、可接受檢驗」。柯志恩競辦今日再度質疑，賴瑞隆三年前提告後又撤告，難道是怕司法調查讓資助關係攤在陽光下，「請不要再閃躲，盡快向市民說清楚」。

陳世凱站台莊競程喊輕軌「四年三線齊發」高虹安：選前開支票是騙票

交通部長陳世凱日前為民進黨新竹市長候選人莊競程站台時，拋出大新竹輕軌要「四年三線齊發」等交通政策規畫。新竹市長高虹安稍早上CNEWS匯流新聞網中午來開匯接受媒體人黃光芹訪問，高虹安說，綠營在選前喊出「四年三線齊發」的動工口號，甚至新增加綠線規畫，這在行政程序上難度太高，是很「夢幻」的，根本是選舉騙票。

趙少康：民進黨候選人就愛裝暖男 蔣萬安始終如一才是真暖男

台北市長選戰藍綠拉鋸，中廣前董事長趙少康表示，以他跟市長蔣萬安的長期相處，他才是真正的暖男，不只溫暖，還謙虛、客氣，而且始終如一，不用改變髮型，「蔣萬安就是蔣萬安」。他相信，台北市民的程度都很高，不會這麼膚淺好騙，投票結果一定會還蔣萬安公道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。