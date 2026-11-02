徐國勇預告沈伯洋將赴台中替何欣純助選 其他地方也有規畫

民進黨台北市長候選人沈伯洋掀起「洋流」，近期他將赴台中為同黨市長候選人何欣純助選。民進黨秘書長徐國勇今天說，細節仍在討論中，屆時不只台中，還會規畫其他區域，民進黨盼洋流讓台灣每個地方都溫暖起來，讓選舉達到「選賢與能」的功能。

針對前總統蔡英文說沈伯洋有讓人安心的特質，徐國勇則說，沈的領導特質已透過「洋流」展現出來，很多溫暖的措施，尚未從政前就有在做。他列舉，包括弱勢學生身體有缺陷就用有聲書幫助；貧苦學生想讀法律也因為沈的幫忙順利考上律師。

徐國勇指出，沈伯洋領導特質加上願意傾聽人民的聲音，所以才有「市長你給我聽好」，這是台灣選舉真正的創舉。他說，當選民表達意見，候選人就能了解選民所需，等到真正從政，就能根據選民需要從事相關作為；當沈的領導特質顯現後，最後就交由選民判斷。