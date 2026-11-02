吳思瑤主動加LINE 羅智強酸：先擬「沈伯洋辯論規則」避免吳再被出征

國民黨立委羅智強今天表示，民進黨立委吳思瑤主動跟他加LINE，說是要討論台北市長第二場辯論會相關事宜。他為吳思瑤近日因第一場辯論同意主辦媒體事先提供題目被出征抱屈，指若有第二場辯論，建議沈陣營先準備「宇宙中心沈伯洋版」辯論規則給主辦方， 避免吳思瑤再被出征。

羅智強目前擔任國民黨台北市長候選人蔣萬安競選總幹事，吳思瑤則擔任民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總幹事，沈伯洋日前在辯論會中提出，盼與蔣萬安交換LINE，協調下一場辯論，但未獲正面回應。吳思瑤則說，她可與羅智強加LINE聯繫，兩人今天在立法院教育文化委員會中審查預算空檔交換LINE。

羅智強今天在臉書發文為吳思瑤抱屈，並指吳跑來跟他加LINE，說是要跟他討論下一場辯論，但他一直有個困惑，蔣萬安陣營對下一場辯論一直保持開放，也一直在等待自由時報等媒體聯盟發出協商的邀請；不過因為之前三立電視台、吳思瑤被沈伯洋擺了一道，明明主辦單位三立電視台和TVBS，提出了事前提供媒體提問問題給兩邊候選人，吳思瑤還是第一個舉手同意的，沈伯洋卻不講武德，對媒體說「他不知道為什麼事前提供」害得三立、吳思瑤被出征。

羅智強建議，請沈伯洋先準備好「宇宙中心沈伯洋版」的辯論規則給主辦單位，包括即便沈伯洋事前同意媒體提前提供問題，沈伯洋事後還是可以說不知道，方便青鳥出征、如果吳思瑤參加協商、答應的事，候選人都可以回答不知道，那麼下一次，吳思瑤是不是先不要出席，因為吳思瑤到底有沒有辦法代表沈伯洋？

羅智強說，蔣萬安問沈伯洋都更問題，沈伯洋答不出來，只會生氣地質問蔣萬安問問題前，沒有告訴他答案。是不是可以要求蔣萬安在問問題的時候，必須事先公布答案給沈伯洋。不然不準備辯論，只關心敷面膜的沈伯洋答不出來，青鳥可能會不開心。

羅智強指出，如果沈伯洋這次辯論又輸了，他可不可以要求再辯論第三次？但恐怕聯電創辦人曹興誠會不開心，沈伯洋又來參加「假辯論」，是不是請沈伯洋先去徵得曹興誠同意？蔣陣營很想陪伴沈伯洋辯論，但是青鳥上次出征三立，不知道這次如果沈伯洋又輸了，這次會不會出征自由時報？