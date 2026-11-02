快訊

波蘭憲政危機！總理vs.總統司法主導權爭奪戰

棒球／西武獅台灣系列賽門票4日中午開賣 限定法披、應援手燈與衝鋒旗等球迷搶收

萬聖節瘋玩後確診A流！賈永婕認冒兩症狀「緊急取消行程」

聽新聞
0:00 / 0:00

吳思瑤主動加LINE 羅智強酸：先擬「沈伯洋辯論規則」避免吳再被出征

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
台北市長選戰辯論會中，民進黨候選人沈伯洋曾希望與台北市長蔣萬安交換LINE，協調下一場辯論時間。今天立法院教育及文化委員會質詢期間，沈伯洋競選總幹事、民進黨立委吳思瑤（左）與蔣萬安競選總幹事、國民黨立委羅智強（右）面對面坐著，吳思瑤主動邀請羅智強加LINE好友。記者黃義書／攝影
台北市長選戰辯論會中，民進黨候選人沈伯洋曾希望與台北市長蔣萬安交換LINE，協調下一場辯論時間。今天立法院教育及文化委員會質詢期間，沈伯洋競選總幹事、民進黨立委吳思瑤（左）與蔣萬安競選總幹事、國民黨立委羅智強（右）面對面坐著，吳思瑤主動邀請羅智強加LINE好友。記者黃義書／攝影

國民黨立委羅智強今天表示，民進黨立委吳思瑤主動跟他加LINE，說是要討論台北市長第二場辯論會相關事宜。他為吳思瑤近日因第一場辯論同意主辦媒體事先提供題目被出征抱屈，指若有第二場辯論，建議沈陣營先準備「宇宙中心沈伯洋版」辯論規則給主辦方， 避免吳思瑤再被出征。

2026九合一選舉

羅智強目前擔任國民黨台北市長候選人蔣萬安競選總幹事，吳思瑤則擔任民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總幹事，沈伯洋日前在辯論會中提出，盼與蔣萬安交換LINE，協調下一場辯論，但未獲正面回應。吳思瑤則說，她可與羅智強加LINE聯繫，兩人今天在立法院教育文化委員會中審查預算空檔交換LINE。

羅智強今天在臉書發文為吳思瑤抱屈，並指吳跑來跟他加LINE，說是要跟他討論下一場辯論，但他一直有個困惑，蔣萬安陣營對下一場辯論一直保持開放，也一直在等待自由時報等媒體聯盟發出協商的邀請；不過因為之前三立電視台、吳思瑤被沈伯洋擺了一道，明明主辦單位三立電視台和TVBS，提出了事前提供媒體提問問題給兩邊候選人，吳思瑤還是第一個舉手同意的，沈伯洋卻不講武德，對媒體說「他不知道為什麼事前提供」害得三立、吳思瑤被出征。

羅智強建議，請沈伯洋先準備好「宇宙中心沈伯洋版」的辯論規則給主辦單位，包括即便沈伯洋事前同意媒體提前提供問題，沈伯洋事後還是可以說不知道，方便青鳥出征、如果吳思瑤參加協商、答應的事，候選人都可以回答不知道，那麼下一次，吳思瑤是不是先不要出席，因為吳思瑤到底有沒有辦法代表沈伯洋？

羅智強說，蔣萬安問沈伯洋都更問題，沈伯洋答不出來，只會生氣地質問蔣萬安問問題前，沒有告訴他答案。是不是可以要求蔣萬安在問問題的時候，必須事先公布答案給沈伯洋。不然不準備辯論，只關心敷面膜的沈伯洋答不出來，青鳥可能會不開心。

羅智強指出，如果沈伯洋這次辯論又輸了，他可不可以要求再辯論第三次？但恐怕聯電創辦人曹興誠會不開心，沈伯洋又來參加「假辯論」，是不是請沈伯洋先去徵得曹興誠同意？蔣陣營很想陪伴沈伯洋辯論，但是青鳥上次出征三立，不知道這次如果沈伯洋又輸了，這次會不會出征自由時報？

台北市長選戰辯論會中，民進黨候選人沈伯洋曾希望與台北市長蔣萬安交換LINE，協調下一場辯論時間。今天立法院教育及文化委員會質詢期間，沈伯洋競選總幹事、民進黨立委吳思瑤（左）與蔣萬安競選總幹事、國民黨立委羅智強（右）面對面坐著，吳思瑤主動邀請羅智強加LINE好友。記者黃義書／攝影
台北市長選戰辯論會中，民進黨候選人沈伯洋曾希望與台北市長蔣萬安交換LINE，協調下一場辯論時間。今天立法院教育及文化委員會質詢期間，沈伯洋競選總幹事、民進黨立委吳思瑤（左）與蔣萬安競選總幹事、國民黨立委羅智強（右）面對面坐著，吳思瑤主動邀請羅智強加LINE好友。記者黃義書／攝影

2026九合一選舉 吳思瑤 辯論 沈伯洋 羅智強 辯論會 蔣萬安 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔣萬安沈伯洋首場辯論會捲「洩題爭議」？盧秀燕這樣說

不忍了！辯論洩題？范立達還原真相秀Line截圖：放任攻擊不光明磊落

北市長辯論後 凌濤提五大動態觀察：洋流外溢效果已大幅限縮

黃國昌看台北市長辯論喊太離譜 沈伯洋連花心思準備補足都做不到

相關新聞

賴瑞隆辦多場綠能公聽會後 柯志恩：第一筆政治獻金就是雲豹捐的

民眾黨創黨主席柯文哲昨南下高雄輔選，狠酸民進黨候選人賴瑞隆收受雲豹能源300萬政治獻金，應比照京華城案「先收押再來慢慢查」。國民黨候選人柯志恩今天說，賴瑞隆辦了多場綠能公聽會、會議後「政治獻金第一筆，就是雲豹捐給他」究竟有無對價關係，必須攤在陽光下說清楚。

談蘇家爭議 李四川曝三節怕人送禮不開門、兒子調職不提爸

國民黨新北市長候選人李四川今接受「菁彩12點」主持人尹乃菁專訪，談及蘇巧慧家族利益迴避爭議，認為除了法律問題，也涉及道德觀感。他並分享自身經歷，透露過去為避免三節有人送禮，交代妻兒不要隨便開門，連自己忘帶鑰匙都吃了閉門羹，兒子在公職體系也從不提父親身分，避免造成困擾。

韓國瑜愛說笑、蔣萬安較嚴謹 李四川曝共事內幕及輝達招商難題

國民黨新北市長候選人李四川今接受「菁彩12點」主持人尹乃菁專訪，談及過去與韓國瑜、蔣萬安共事經驗，形容兩人都很熱情、尊重專業，但韓國瑜喜歡講笑話，蔣萬安則較為嚴謹。他也透露，與蔣萬安意見不同時，會以過去案例說服對方；談到輝達進駐北士科，更直言最困難的不是取回土地，而是現行法令能讓售卻不能讓租，凸顯法規僵化問題。

藍營再咬雲豹政治獻金！質疑賴瑞隆自稱可受檢驗 為何悄悄撤回告訴

國民黨揭露民進黨高雄市長候選人賴瑞隆個人政治獻金帳戶及基金會出現雲豹公司相關捐款，賴瑞隆強調「依法申報、可接受檢驗」。柯志恩競辦今日再度質疑，賴瑞隆三年前提告後又撤告，難道是怕司法調查讓資助關係攤在陽光下，「請不要再閃躲，盡快向市民說清楚」。

陳世凱站台莊競程喊輕軌「四年三線齊發」高虹安：選前開支票是騙票

交通部長陳世凱日前為民進黨新竹市長候選人莊競程站台時，拋出大新竹輕軌要「四年三線齊發」等交通政策規畫。新竹市長高虹安稍早上CNEWS匯流新聞網中午來開匯接受媒體人黃光芹訪問，高虹安說，綠營在選前喊出「四年三線齊發」的動工口號，甚至新增加綠線規畫，這在行政程序上難度太高，是很「夢幻」的，根本是選舉騙票。

趙少康：民進黨候選人就愛裝暖男 蔣萬安始終如一才是真暖男

台北市長選戰藍綠拉鋸，中廣前董事長趙少康表示，以他跟市長蔣萬安的長期相處，他才是真正的暖男，不只溫暖，還謙虛、客氣，而且始終如一，不用改變髮型，「蔣萬安就是蔣萬安」。他相信，台北市民的程度都很高，不會這麼膚淺好騙，投票結果一定會還蔣萬安公道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。