彰化毒駕事故波及4車 陳素月籲勿拿受害者不幸做政治操作

彰化市今天凌晨發生一起毒駕自撞事故，造成4車輛無辜遭波及，彰化縣長候選人陳素月說，針對毒駕追撞意外，對受害者表達萬分痛心與慰問外，更重申其「毒駕零容忍」的立場自始至終絕無動搖，呼籲對手切勿將鄉親的不幸當成政治消費的工具。

彰化縣長候選人邱建富指出，遭波及的車主是自己要好的朋友，任何人都不應在毫無防備的情況下遭遇這種意外；立法院10月30日三讀通過刑法第185條之3修正案，加重毒駕刑責，提高毒駕致死刑度，10年內再犯致死者更納入死刑選項。不過，他質疑，當天彰化縣長候選人、民進黨立委陳素月未參與表決。

對此陳素月強調，嚴懲毒駕、守護路安是全民共識。對手陣營不要惡意貼標籤，刻意在選舉期間製造民眾對立，這些對於案件的實際處理與地方安全提升，完全不會有所幫助。並且指出，公共安全與長者福利一樣，平時就該關心、爭取建設。

她強調，早在今年五月彰化發生重大毒駕案件時，她便率先發聲，極力主張必須從源頭嚴查、從重量刑，對路安的付出禁得起檢驗。

針對10月30日立法院表決，陳素月說，面對藍白陣營僅花27分鐘、缺乏嚴謹法理協商的突襲式修正動議，民進黨堅持立法應周延健全，而非流於草率，才未盲目背書。如今修法已順利三讀，未來她若擔任彰化縣長，絕對會全力支持基層執法，強力要求警方對毒駕、酒駕嚴查重罰。

陳素月也嚴正呼籲，請對手停止藉由車禍悲劇進行不實抹黑與政治操作，還給彰化鄉親一個正面、乾淨的選風。

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