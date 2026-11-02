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藍營再咬雲豹政治獻金！質疑賴瑞隆自稱可受檢驗 為何悄悄撤回告訴

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
柯志恩競辦揭露，民進黨市長候選人賴瑞隆曾參與連署推動修正「外役監條例」，讓前高雄農田水利會長李清福得以符合外役監資格，假日還能請假出來與綠營高層會面。圖／柯志恩競辦提供
柯志恩競辦揭露，民進黨市長候選人賴瑞隆曾參與連署推動修正「外役監條例」，讓前高雄農田水利會長李清福得以符合外役監資格，假日還能請假出來與綠營高層會面。圖／柯志恩競辦提供

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆。記者劉學聖／攝影

2026九合一選舉

國民黨揭露民進黨高雄市長候選人賴瑞隆個人政治獻金帳戶及基金會出現雲豹公司相關捐款，賴瑞隆強調「依法申報、可接受檢驗」。柯志恩競辦今日再度質疑，賴瑞隆三年前提告後又撤告，難道是怕司法調查讓資助關係攤在陽光下，「請不要再閃躲，盡快向市民說清楚」。

除了聘用勞動部前部長許銘春及兒虐紀錄的幼兒園長擔任後援會幹部外，柯辦今天加碼爆料說，前高雄農田水利會會長李清福擔任賴瑞隆後援會長，李過去曾因貪汙案遭判刑10年，在賴瑞隆等綠營立委連署下，立法院在短短81天火速推動修正「外役監條例」，讓李清福得以入外役監「坐爽牢」，假日還能請假出來與綠營高層會面。

針對雲豹部分，柯競辦指出，2023年立委選舉期間，時任國民黨發言人的凌濤、李明璇揭露，賴瑞隆收受雲豹大股東贊助成立「高雄市新世代教育基金會」並自任董事長，質疑其中恐有對價關係 。當時賴瑞隆高調提告，宣稱要透過司法捍衛名譽，選後卻「悄悄具狀撤回告訴」，台北地檢署最終處分不起訴。

柯競辦質疑，賴瑞隆自認清白，再三說經得起檢驗，提告不正是透過司法還自己清白的最佳機會，為什麼選完就悄悄撤告？

柯競辦強調，高雄市民要的是一個坦蕩、誠實的市長，賴瑞隆如果連當初為何提告又為何悄悄撤告都說不清楚，甚至連自己成立的基金會與光電集團之間的資助關係都不敢攤在陽光下，市民如何相信他未來掌管高雄龐大市政資源時，不會成為特定政商網絡的利益工具？

雲豹 藍營 政治獻金 2026九合一選舉 高雄市選舉

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