讓毛孩更幸福 王忠銘：流浪動物急難醫療補助2.5萬、南竿闢寵物公園

馬祖動物醫療資源有限，當流浪動物遭遇車禍、重病或其他緊急狀況，往往需要送往台灣接受治療，熱心救援者面臨不小的經濟負擔。連江縣長王忠銘宣布動物福祉政見，符合條件流浪動物經獸醫評估有赴台緊急治療必要者，每案最高補助2萬5000元，給願意伸出援手的鄉親多分支持，也讓受傷、受困生命，不會因為缺乏醫療資源而失去獲得救治機會。

連江縣長王忠銘尋求連任，每周一、周四宣布政見，回應縣民需求，也談縣政願景。王忠銘今天除宣布照顧流浪動物的福利，也談到將在南竿上腰山，規畫打造連江第一座寵物友善公園。

他說，相信每一位毛孩家長都期待，心愛的毛小孩能有更舒適、自在的生活空間，未來在馬祖也能有一座寵物友善公園，假日能帶著毛小孩一起出門，享受陽光、親近自然，讓牠們有適合活動、探索與放鬆的空間，也讓飼主能在這裡散步、交流，分享彼此的養寵生活。

王忠銘是愛狗人士，他飼養一隻柴犬「巧虎」，目前約10歲，他笑稱「巧虎」是一隻百家犬，喜歡串門子交朋友，左鄰右舍都很熟識牠。

王忠銘說，他和所有愛狗飼主一樣，希望寵物能有更安全活動空間可以奔跑、放電，選定南竿上腰山為寵物友善公園預定地，土地撥用程序正辦理中。未來將依不同寵物的活動需求，規畫兼顧安全、舒適與環境管理的友善空間，讓這座公園不只是新增一處休閒設施，能成為馬祖寵物家庭共同期待的新去處。

連江目前只有公職獸醫，缺乏民間動物醫院資源，王忠銘說，離島動物醫療資源仍有不足，要設法弭平缺口，正透過與中興大學獸醫專業團隊合作，持續補強在地醫療服務，加上明年即將上路的流浪動物急難醫療救助制度，以及未來上腰山寵物友善公園的規畫，一步一步補齊馬祖動物友善環境所需要的每一塊拼圖。