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陳亭妃3場車隊市區掃街 明起鐵馬37區催票

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
選戰進入最後倒數，民進黨台南市長候選人陳亭妃（中）競選腳步不鬆懈，今持續掃街。記者謝進盛／翻攝
選戰進入最後倒數，民進黨台南市長候選人陳亭妃（中）競選腳步不鬆懈，今持續掃街。記者謝進盛／翻攝

選戰進入最後倒數，民進黨台南市長候選人陳亭妃競選腳步不鬆懈，今早至晚間將安排3場車隊掃街與市議員候選人合體串聯東區、北中西、安南區，明起更展開鐵馬37區催票　呼籲支持化為選票、票票入匭。

2026九合一選舉

國民黨台南市長候選人謝龍介昨晚成立競選總部，藍白陣營大咖壓境全力拉抬謝龍介聲勢，會場人氣不弱，藍軍士氣大振。不過陳亭妃陣營不受影響，依循原有競選腳步邁進。

陳亭妃今展開3場密集車隊掃街行程，上午前往東區，市議員候選人蔡筱薇、陳金鐘出發；下午轉往北區、中西區，與市議員候選人邱莉莉、周嘉韋、林建南、沈震南共同拜票；晚間將前往安南區，與市議員候選人蔡麗青、唐儀靜、郭品辰繼續深入地方，一步一腳印爭取鄉親們支持。

陳亭妃表示，目前開始選戰最後衝刺，團隊全面啟動分工合作模式，除今天透過車隊掃街深入各區，明天起也將展開「鐵馬37區」催票行動，親自騎乘單車走遍台南37區，並由各地議員候選人沿途應援、加油，透過鐵馬、車隊掃街、路口站點等不同方式，串聯地方力量，分眾合擊。

陳亭妃重申，選舉最後關頭，每份支持都非常珍貴，但如果沒有把支持度真正轉化成選票，一切都是空談，最重要的還是要把支持的力量化為實際行動，讓支持者在11月28日踴躍出門投票，確實做到「票票入匭」，一起把台南400年第一位女市長送進市政府。

選戰進入最後倒數，民進黨台南市長候選人陳亭妃（中）競選腳步不鬆懈，今持續掃街，明展開「鐵馬37區」催票行動。記者謝進盛／翻攝
選戰進入最後倒數，民進黨台南市長候選人陳亭妃（中）競選腳步不鬆懈，今持續掃街，明展開「鐵馬37區」催票行動。記者謝進盛／翻攝

陳亭妃重申，選舉最後關頭，每份支持都非常珍貴，沒有把支持度真正轉化成選票，一切都是空談，記者謝進盛／翻攝
陳亭妃重申，選舉最後關頭，每份支持都非常珍貴，沒有把支持度真正轉化成選票，一切都是空談，記者謝進盛／翻攝

陳亭妃 邱莉莉 謝龍介 2026九合一選舉 台南市選舉

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