嘉縣朴子市長選戰反賄選！黃嫈珺祭10萬檢舉獎金　前20名有份

嘉義縣朴子市長候選人黃嫈珺今天在競選總部宣布加碼反賄選檢舉獎金，除政府原有獎勵制度外，針對符合資格的前20名檢舉人，每人額外提供10萬元，總額最高200萬元。黃嫈珺表示，希望透過實質獎勵鼓勵民眾檢舉賄選、選舉賭盤及不法買票情事，維護朴子市乾淨選風，讓選舉回歸政策與理念競爭。

黃嫈珺在律師嚴奇均、洪晨博陪同下，在競選總部舉行反賄選活動。她表示，選舉應該比的是政策、理念與服務，而不是誰的小動作多、手段高明，更不能透過金錢及利益交換決定選舉結果。現場並喊出「反賄選、抓賭盤、領獎金、民主大勝利！」口號，宣示反賄選決心。

黃嫈珺表示，朴子市是現任警政署長張榮興的故鄉，希望透過反賄選行動，遏止選舉賭盤、二清彩、三清彩及連線買票等不法情事，讓選民不受金錢及不當利益影響，自由行使投票權。

她說，政府現行鄉鎮市長選舉賄選檢舉獎金最高200萬元，選舉賭盤檢舉獎金最高500萬元，競選團隊決定另外加碼10萬元，限前20名符合資格的檢舉人，希望鼓勵鄉親勇於提供具體事證，避免不法手段影響選舉公平。

黃嫈珺表示，部分民眾即使知道疑似賄選情事，也可能因不熟悉蒐證及檢舉方式而卻步，因此特別邀請律師提供法律協助，讓民眾了解可以透過截圖、錄音、錄影等方式保存相關證據，再向檢警調提出檢舉。

律師嚴奇均表示，民眾如發現疑似賄選情事，可保留相關對話紀錄、錄音、錄影或截圖等資料，透過全國檢舉專線或競選團隊提供的管道反映，檢舉人的身分依法受到保護，不必過度擔心個人資料曝光。

律師洪晨博表示，政府檢舉獎金採分階段核發，案件經檢察官起訴後，可先請領獎金的1/4；一審判決有罪後，再核發1/4，案件判決確定後核發剩餘獎金。即使起訴後一審判決無罪，或後續獲判無罪，只要檢舉人並非惡意誣告，已領取的獎金原則上不會被追回，實際仍依相關規定認定。

黃嫈珺表示，競選團隊希望以實際行動宣示反賄選立場，讓所有朴子市民了解，乾淨選風需要全民共同維護。選舉不應讓守法的人吃虧、違法的人得利，期盼各陣營公平競爭，讓選民依照候選人的能力、政策及服務表現作出選擇。

嘉義縣朴子市長候選人黃嫈珺（中）在律師及競選團隊陪同下，宣布加碼反賄選檢舉獎金，每人10萬元，限前20名符合資格的檢舉人，呼籲民眾共同維護乾淨選風。記者李宗祐／攝影