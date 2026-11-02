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從小琉球水電工到選市長 李四川憶貧苦童年：盼改變負面選舉文化

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川今接受「菁彩12點」主持人尹乃菁專訪。圖／翻攝自「菁彩12點」直播畫面
國民黨新北市長候選人李四川今接受「菁彩12點」主持人尹乃菁專訪。圖／翻攝自「菁彩12點」直播畫面

國民黨新北市長候選人李四川今接受「菁彩12點」主持人尹乃菁專訪，談及首次參選的心情，坦言最不喜歡選舉中的負面攻擊，日前一名市場可麗餅攤商因表態支持他，相關內容在臉書曝光後竟遭網友出征，讓他相當無奈。他也回憶小琉球貧苦童年，弟妹國小畢業就進工廠工作，自己則利用寒暑假當水電工賺錢，一路從基層公務員做到副市長，希望自身經歷能成為年輕人的榜樣。

2026九合一選舉

距離選舉僅剩26天，尹乃菁詢問李四川，首次投入選戰，有沒有原本擔心、不希望發生，最後卻仍發生的事情？李四川坦言，自己最不喜歡的就是負面選舉，日前一名市場販售可麗餅的老闆，因為高興而請他簽名、表達支持，沒想到相關內容放上臉書後，竟遭到網路出征。

李四川說，從開始參選以來，也面對許多抹黑及不實謠言，這正是他過去一直不喜歡選舉的最大原因。他原本希望透過自己參選，多少改變選舉文化，但看起來負面攻擊仍不斷發生。

不過，李四川強調，自己至今仍按照原訂步驟，以政見、過去做事的態度，以及新北建設與施政經驗爭取市民支持，不會太在意外界如何抹黑，因為事實並非如此。他希望這次選舉能回到正面、政見的競爭，「這個才是我想要的」。

談及成長背景，李四川表示，自己出生於小琉球，當時家境普遍不好，他身為家中長子，二弟及3個妹妹甚至連國中都沒讀，國小畢業後就到加工廠上班。由於小學六年級時成績還不錯，父母希望他能繼續升學，藉此改變家中經濟狀況。

李四川指出，當時考量學得一技之長，未來就能幫家裡賺錢，因此選擇就讀高雄岡山農工電工科，並利用寒暑假打工做水電。後來考上台北工專，仍持續在寒暑假工作，直到畢業後進入台北市政府，從基層助工員做起。

李四川說，當年從未想過自己有一天能一路做到副市長，甚至投入選舉。他認為，雖然自己與對手蘇巧慧的出身及成長年代不同，但希望藉由自身經歷鼓勵年輕人，只要願意努力，國家與社會仍能給予機會，讓年輕人為自己的人生打拚。

李四川也提到，過去在高雄服務時，發現部分弱勢學生平時上課有營養午餐，但到了寒暑假，可能連中餐、晚餐都沒有著落，有些學生甚至會把中午剩下的餐食打包回家，留到晚上吃。

李四川表示，當時曾向韓國瑜提出透過社會募款協助這些學生，並與自助餐業者協調，希望以每餐50元的方式提供餐食，讓孩子在寒暑假也能吃飽。

他說，因為自己曾經歷過家境困難的日子，更能理解弱勢家庭的處境，因此在公職工作上，不會因為對方有錢或沒有錢而有不同待遇，也不會區分政治顏色，只要合法、該辦的事情就會去做，也會站在民眾立場思考，如何在合法範圍內協助解決問題。

李四川 小琉球 水電工 2026九合一選舉 新北市選舉

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