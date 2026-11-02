韓國瑜愛說笑、蔣萬安較嚴謹 李四川曝共事內幕及輝達招商難題

國民黨新北市長候選人李四川今接受「菁彩12點」主持人尹乃菁專訪，談及過去與韓國瑜、蔣萬安共事經驗，形容兩人都很熱情、尊重專業，但韓國瑜喜歡講笑話，蔣萬安則較為嚴謹。他也透露，與蔣萬安意見不同時，會以過去案例說服對方；談到輝達進駐北士科，更直言最困難的不是取回土地，而是現行法令能讓售卻不能讓租，凸顯法規僵化問題。

李四川表示，韓國瑜與蔣萬安都有各自的領導風格，韓國瑜喜歡講笑話，蔣萬安則比較嚴謹，是一位相當認真、努力，希望把市政做好的市長。不過，兩人有個共通點，就是都非常尊重專業。

李四川舉例，過去在高雄推動道路鋪設及治水工程時，韓國瑜都充分授權；蔣萬安也是如此，先前台北市府決定拆除公館圓環，他知道蔣萬安將承受很大壓力，但蔣仍支持從專業分析角度解決交通事故問題。李四川並稱，公館圓環拆除後，交通事故已減少50%。

至於兩人是否曾有意見不同，李四川坦言「當然有」，但自己不會爭吵，而是拿過去類似案例，說明當時如何解決問題，以及後續成效。他也曾告訴蔣萬安「不要怕犯錯」，努力了就該怎麼做、就怎麼做。

李四川說，工程人員通常從專業角度做決定，但市長考慮的範圍更廣，例如公館圓環拆除後，雖然希望改善交通事故，卻也可能讓部分公車通勤時間增加15至20秒，蔣萬安就會考慮是否影響新店、文山地區民眾，以及可能引發的反彈，因此雙方會進一步討論。

談到韓國瑜，尹乃菁詢問其是否經常提出天馬行空的想法，李四川則替韓澄清，「不要看韓院長這個樣子，他不是天馬行空」，透露韓國瑜在高雄市長任內經常閱讀書籍，也會買書給市府首長閱讀，他也笑說只是沒有要求大家寫心得報告。

李四川也談及處理輝達北士科用地的經驗，表示仍要感謝新光人壽願意將土地交還市府，因為新壽原本合法取得土地，也必須對股東負責，因此政府應給予合理補償，不能讓對方承受不合理損失。

不過，李四川坦言，取回土地還不是最困難的事，真正的難題是如何將土地交給輝達。他指出，公有土地原則上必須公開招標，雖然後來找到可以專案報請行政院核定讓售的法令依據，但輝達希望承租而非購買，內政部卻表示法令只有讓售、沒有讓租，導致市府必須另外訂定辦法，再經相關行政程序處理。

李四川認為，國家需要引進輝達這樣的國際企業，但現行法規仍存在限制。他強調，自己並非因人情關係而突破制度，而是認為只要方向正確、對國家經濟有利，就應努力克服問題。

他也以台北大巨蛋演唱會為例，指出部分舊法令已無法符合當前需求，甚至必須透過臨時活動方式處理演唱會使用問題，認為在安全無虞前提下，應檢討不合時宜的限制。

李四川表示，這也是他決定參選新北市長的原因之一，未來若當選，將檢討不符合現代社會需求的老舊法令，該鬆綁的就鬆綁，讓城市更有競爭力。