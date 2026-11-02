國民黨候選人批「洋流」造勢後遍地垃圾 籲沈伯洋說明並道歉

國民黨台北市議員候選人李明璇、陳冠安今舉行記者會，抨擊沈伯洋陣營昨在大安森林公園舉辦造勢，卻留下遍地垃圾，缺乏公德心，也違反租借單位應負責場地回復的規定。他們呼籲民進黨台北市長候選人沈伯洋出來說明，並向台北市民道歉。

陳冠安出示網友投訴照片指出，「洋流」過後滿目瘡痍，在大安森林公園到處垃圾，洋流連自己陣營的飄帶、手舉牌都當垃圾丟棄，除了垃圾桶被塞爆，就連排水側溝上面也都是垃圾，民眾之後要如何使用公園？實在缺乏公德心。

陳冠安表示，台北市要申請使用公園場地，規定主辦單位一定要填環境維護表，垃圾要如何清運的責任都在場地租借方，租借方在活動結束後必須要完整的清運垃圾，而不是製造垃圾留給台北市政府，留給環保局辛苦的清潔同仁來幫忙整理，這是最基本的品格，沈伯洋有必要出來說明，向市民道歉。

李明璇表示，大安森林公園是市民共享的場地，不是任何政黨或候選人專屬的地方，政治活動熱鬧過後也應負起善後的責任。反觀蔣萬安競選總部成立大會之後，將活動現場敦化國中整理的非常乾淨，善盡場地回復的責任，希望號稱很溫暖的洋流以相同標準來看待。