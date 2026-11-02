快訊

好市多試吃出現「神品項」會員一喝驚呼：希望常駐

日經亞洲：傳日本台灣洽談全面貿易協議 最快年底簽署涉5大領域

人口探底／直擊馬尼拉仲介街！各國爭搶移工 台灣爆缺工隱憂

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨候選人批「洋流」造勢後遍地垃圾 籲沈伯洋說明並道歉

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨台北市議員候選人李明璇、陳冠安今舉行記者會，抨擊沈伯洋陣營昨在大安森林公園舉辦造勢，卻留下遍地垃圾，缺乏公德心，也違反租借單位應負責場地回復的規定。圖／國民黨提供
國民黨台北市議員候選人李明璇、陳冠安今舉行記者會，抨擊沈伯洋陣營昨在大安森林公園舉辦造勢，卻留下遍地垃圾，缺乏公德心，也違反租借單位應負責場地回復的規定。圖／國民黨提供

國民黨台北市議員候選人李明璇、陳冠安今舉行記者會，抨擊沈伯洋陣營昨在大安森林公園舉辦造勢，卻留下遍地垃圾，缺乏公德心，也違反租借單位應負責場地回復的規定。他們呼籲民進黨台北市長候選人沈伯洋出來說明，並向台北市民道歉。

2026九合一選舉

陳冠安出示網友投訴照片指出，「洋流」過後滿目瘡痍，在大安森林公園到處垃圾，洋流連自己陣營的飄帶、手舉牌都當垃圾丟棄，除了垃圾桶被塞爆，就連排水側溝上面也都是垃圾，民眾之後要如何使用公園？實在缺乏公德心。

陳冠安表示，台北市要申請使用公園場地，規定主辦單位一定要填環境維護表，垃圾要如何清運的責任都在場地租借方，租借方在活動結束後必須要完整的清運垃圾，而不是製造垃圾留給台北市政府，留給環保局辛苦的清潔同仁來幫忙整理，這是最基本的品格，沈伯洋有必要出來說明，向市民道歉。

李明璇表示，大安森林公園是市民共享的場地，不是任何政黨或候選人專屬的地方，政治活動熱鬧過後也應負起善後的責任。反觀蔣萬安競選總部成立大會之後，將活動現場敦化國中整理的非常乾淨，善盡場地回復的責任，希望號稱很溫暖的洋流以相同標準來看待。

沈伯洋 國民黨 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔡其昌「弱智說」惹議！蔣萬安怒轟道歉...市民不應受言語粗暴對待

「洋流」開進大安區 蔡英文來助陣

昨洋流大造勢後 蔣萬安一早回防大安森林公園拜票

蔡其昌「弱智說」惹議 凌濤：要與北桃竹市民作對？

相關新聞

談蘇家爭議 李四川曝三節怕人送禮不開門、兒子調職不提爸

國民黨新北市長候選人李四川今接受「菁彩12點」主持人尹乃菁專訪，談及蘇巧慧家族利益迴避爭議，認為除了法律問題，也涉及道德觀感。他並分享自身經歷，透露過去為避免三節有人送禮，交代妻兒不要隨便開門，連自己忘帶鑰匙都吃了閉門羹，兒子在公職體系也從不提父親身分，避免造成困擾。

趙少康：民進黨候選人就愛裝暖男 蔣萬安始終如一才是真暖男

台北市長選戰藍綠拉鋸，中廣前董事長趙少康表示，以他跟市長蔣萬安的長期相處，他才是真正的暖男，不只溫暖，還謙虛、客氣，而且始終如一，不用改變髮型，「蔣萬安就是蔣萬安」。他相信，台北市民的程度都很高，不會這麼膚淺好騙，投票結果一定會還蔣萬安公道。

陳世凱站台莊競程喊輕軌「四年三線齊發」高虹安：選前開支票是騙票

交通部長陳世凱日前為民進黨新竹市長候選人莊競程站台時，拋出大新竹輕軌要「四年三線齊發」等交通政策規畫。新竹市長高虹安稍早上CNEWS匯流新聞網中午來開匯接受媒體人黃光芹訪問，高虹安說，綠營在選前喊出「四年三線齊發」的動工口號，甚至新增加綠線規畫，這在行政程序上難度太高，是很「夢幻」的，根本是選舉騙票。

影／民調緊追賴瑞隆 柯志恩曝內參民調：辯論後已「咬得非常近」

高雄市長選戰倒數，民調接連出爐，最新民調顯示，國民黨候選人柯志恩與對手賴瑞隆差距逐漸拉近，柯志恩今天透露，辯論後內部民調雙方已「咬得非常近」。但她也強調，尊重所有民調，按自己節奏往前行。

蘇巧慧家族利益迴避爭議登上BBC 黃國昌：情節比徐佳青嚴重一百倍

英國廣播公司BBC報導，民進黨新北市長候選人蘇巧慧家族引發利益迴避質疑，民眾黨主席黃國昌今天表示，蘇巧慧胞妹蘇巧純違反公職人員利益衝突迴避法，這些都是鐵錚錚的事實，情節比僑委會前委員長徐佳青「帶兒子去東沙島」嚴重一百倍以上。

韓國瑜愛說笑、蔣萬安較嚴謹 李四川曝共事內幕及輝達招商難題

國民黨新北市長候選人李四川今接受「菁彩12點」主持人尹乃菁專訪，談及過去與韓國瑜、蔣萬安共事經驗，形容兩人都很熱情、尊重專業，但韓國瑜喜歡講笑話，蔣萬安則較為嚴謹。他也透露，與蔣萬安意見不同時，會以過去案例說服對方；談到輝達進駐北士科，更直言最困難的不是取回土地，而是現行法令能讓售卻不能讓租，凸顯法規僵化問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。