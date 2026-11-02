快訊

好市多試吃出現「神品項」會員一喝驚呼：希望常駐

日經亞洲：傳日本台灣洽談全面貿易協議 最快年底簽署涉5大領域

人口探底／直擊馬尼拉仲介街！各國爭搶移工 台灣爆缺工隱憂

聽新聞
0:00 / 0:00

談蘇家爭議 李四川曝三節怕人送禮不開門、兒子調職不提爸

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川（右）今接受「菁彩12點」主持人尹乃菁專訪。圖／翻攝自「菁彩12點」直播畫面
國民黨新北市長候選人李四川（右）今接受「菁彩12點」主持人尹乃菁專訪。圖／翻攝自「菁彩12點」直播畫面

國民黨新北市長候選人李四川今接受「菁彩12點」主持人尹乃菁專訪，談及蘇巧慧家族利益迴避爭議，認為除了法律問題，也涉及道德觀感。他並分享自身經歷，透露過去為避免三節有人送禮，交代妻兒不要隨便開門，連自己忘帶鑰匙都吃了閉門羹，兒子在公職體系也從不提父親身分，避免造成困擾。

2026九合一選舉

李四川表示，過去在公務體系負責工程業務，難免面對承包商及各方關係，也可能遇到有人逢年過節送禮的情況。他認為，若想賺錢就應離開公家機關，因此在擔任副市長時，也曾告訴同仁「如果你要賺錢，就出去」，強調公務員應秉公處理事情。

李四川回憶，以前住在沒有電梯、也沒有管理員的5樓公寓，每逢三節就會交代妻子及兒子，聽到門鈴不要隨便開門。有一次他下樓買東西，卻忘記帶鑰匙，回家後按了老半天門鈴，家人也沒有開門。

李四川說，他一直認為，公務員要能夠理直氣壯地說話，就必須行得正，可以辦的事情就告訴對方可以，不可以的就明確拒絕，不應因為彼此有交情，就逾越法律規定。

談及家人，李四川表示，自己對家人沒有特別要求，但兒子也在公務體系工作，遇到職務調動時，從來不會提及父親的名字，避免外界因父親身分產生聯想，「不必要製造這個困擾」。

李四川透露，兒子過去分發到台中工作，後來希望調回北部照顧父母，便依照公務體系正常程序申請。當時兒子向主管說明，自己是獨生子，希望能回北部照顧爸爸媽媽，沒想到主管卻建議，乾脆把父母接到台中一起生活。

李四川說，當時他正在行政院擔任秘書長，但兒子的主管完全不知道他的父親是誰，兒子也沒有因此透露身分，對於不利用父親職務關係這件事，有很強的自我要求。

主持人進一步詢問，對照蘇巧慧家族利益迴避爭議，是否讓他特別有感？李四川表示，如果相關補助及投資在法律上獲得允許，他都予以尊重，但整起事件有兩個層面，一個是法律問題，另一個則是道德觀感。

李四川指出，法律層面應釐清申請過程是否依規定揭露身分關係，包括父親曾擔任行政院長、姊姊是立法委員等背景。他質疑，從目前相關單位的說法來看，似乎沒有揭露，是否涉及利益衝突迴避問題，當事人應進一步說明。

李四川也以自己過去的公務經驗舉例，當工程完成後，基層同仁可能簽請敘獎，認為副市長督導有功，應予嘉獎，但公文送到自己手上時，若涉及本人，就應主動迴避，有時甚至直接將自己的敘獎刪除。

李四川說，一般年輕人想取得人生第一桶金，往往面臨不少困難，甚至需要拿房子抵押，反觀政治人物家族成員卻能取得大筆投資與補助，難免讓外界產生疑問。

他強調，自己不敢直接說這是特權，但這樣的情況，確實可能讓人感覺是否因為父親擔任行政院長，就能獲得不同待遇，相關法律及道德觀感問題，都應向社會說清楚。外界認為，是否因為父親擔任行政院長，就能獲得不同待遇。相關法律及道德觀感問題，都應向社會說清楚。

李四川 蘇巧慧 尹乃菁 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

BBC報導蘇巧慧家族爭議 李四川：政府廉政最重要 蘇貞昌父女應說清楚

工商團體組後援會力挺李四川 吳志揚讚即戰力、李允擴大新北工業區

蘇巧慧家族利益迴避爭議登上BBC 黃國昌：情節比徐佳青嚴重一百倍

高雄交火 柯文哲轟賴瑞隆「應比照我關一年」

相關新聞

談蘇家爭議 李四川曝三節怕人送禮不開門、兒子調職不提爸

國民黨新北市長候選人李四川今接受「菁彩12點」主持人尹乃菁專訪，談及蘇巧慧家族利益迴避爭議，認為除了法律問題，也涉及道德觀感。他並分享自身經歷，透露過去為避免三節有人送禮，交代妻兒不要隨便開門，連自己忘帶鑰匙都吃了閉門羹，兒子在公職體系也從不提父親身分，避免造成困擾。

趙少康：民進黨候選人就愛裝暖男 蔣萬安始終如一才是真暖男

台北市長選戰藍綠拉鋸，中廣前董事長趙少康表示，以他跟市長蔣萬安的長期相處，他才是真正的暖男，不只溫暖，還謙虛、客氣，而且始終如一，不用改變髮型，「蔣萬安就是蔣萬安」。他相信，台北市民的程度都很高，不會這麼膚淺好騙，投票結果一定會還蔣萬安公道。

陳世凱站台莊競程喊輕軌「四年三線齊發」高虹安：選前開支票是騙票

交通部長陳世凱日前為民進黨新竹市長候選人莊競程站台時，拋出大新竹輕軌要「四年三線齊發」等交通政策規畫。新竹市長高虹安稍早上CNEWS匯流新聞網中午來開匯接受媒體人黃光芹訪問，高虹安說，綠營在選前喊出「四年三線齊發」的動工口號，甚至新增加綠線規畫，這在行政程序上難度太高，是很「夢幻」的，根本是選舉騙票。

影／民調緊追賴瑞隆 柯志恩曝內參民調：辯論後已「咬得非常近」

高雄市長選戰倒數，民調接連出爐，最新民調顯示，國民黨候選人柯志恩與對手賴瑞隆差距逐漸拉近，柯志恩今天透露，辯論後內部民調雙方已「咬得非常近」。但她也強調，尊重所有民調，按自己節奏往前行。

蘇巧慧家族利益迴避爭議登上BBC 黃國昌：情節比徐佳青嚴重一百倍

英國廣播公司BBC報導，民進黨新北市長候選人蘇巧慧家族引發利益迴避質疑，民眾黨主席黃國昌今天表示，蘇巧慧胞妹蘇巧純違反公職人員利益衝突迴避法，這些都是鐵錚錚的事實，情節比僑委會前委員長徐佳青「帶兒子去東沙島」嚴重一百倍以上。

韓國瑜愛說笑、蔣萬安較嚴謹 李四川曝共事內幕及輝達招商難題

國民黨新北市長候選人李四川今接受「菁彩12點」主持人尹乃菁專訪，談及過去與韓國瑜、蔣萬安共事經驗，形容兩人都很熱情、尊重專業，但韓國瑜喜歡講笑話，蔣萬安則較為嚴謹。他也透露，與蔣萬安意見不同時，會以過去案例說服對方；談到輝達進駐北士科，更直言最困難的不是取回土地，而是現行法令能讓售卻不能讓租，凸顯法規僵化問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。