談蘇家爭議 李四川曝三節怕人送禮不開門、兒子調職不提爸

國民黨新北市長候選人李四川今接受「菁彩12點」主持人尹乃菁專訪，談及蘇巧慧家族利益迴避爭議，認為除了法律問題，也涉及道德觀感。他並分享自身經歷，透露過去為避免三節有人送禮，交代妻兒不要隨便開門，連自己忘帶鑰匙都吃了閉門羹，兒子在公職體系也從不提父親身分，避免造成困擾。

李四川表示，過去在公務體系負責工程業務，難免面對承包商及各方關係，也可能遇到有人逢年過節送禮的情況。他認為，若想賺錢就應離開公家機關，因此在擔任副市長時，也曾告訴同仁「如果你要賺錢，就出去」，強調公務員應秉公處理事情。

李四川回憶，以前住在沒有電梯、也沒有管理員的5樓公寓，每逢三節就會交代妻子及兒子，聽到門鈴不要隨便開門。有一次他下樓買東西，卻忘記帶鑰匙，回家後按了老半天門鈴，家人也沒有開門。

李四川說，他一直認為，公務員要能夠理直氣壯地說話，就必須行得正，可以辦的事情就告訴對方可以，不可以的就明確拒絕，不應因為彼此有交情，就逾越法律規定。

談及家人，李四川表示，自己對家人沒有特別要求，但兒子也在公務體系工作，遇到職務調動時，從來不會提及父親的名字，避免外界因父親身分產生聯想，「不必要製造這個困擾」。

李四川透露，兒子過去分發到台中工作，後來希望調回北部照顧父母，便依照公務體系正常程序申請。當時兒子向主管說明，自己是獨生子，希望能回北部照顧爸爸媽媽，沒想到主管卻建議，乾脆把父母接到台中一起生活。

李四川說，當時他正在行政院擔任秘書長，但兒子的主管完全不知道他的父親是誰，兒子也沒有因此透露身分，對於不利用父親職務關係這件事，有很強的自我要求。

主持人進一步詢問，對照蘇巧慧家族利益迴避爭議，是否讓他特別有感？李四川表示，如果相關補助及投資在法律上獲得允許，他都予以尊重，但整起事件有兩個層面，一個是法律問題，另一個則是道德觀感。

李四川指出，法律層面應釐清申請過程是否依規定揭露身分關係，包括父親曾擔任行政院長、姊姊是立法委員等背景。他質疑，從目前相關單位的說法來看，似乎沒有揭露，是否涉及利益衝突迴避問題，當事人應進一步說明。

李四川也以自己過去的公務經驗舉例，當工程完成後，基層同仁可能簽請敘獎，認為副市長督導有功，應予嘉獎，但公文送到自己手上時，若涉及本人，就應主動迴避，有時甚至直接將自己的敘獎刪除。

李四川說，一般年輕人想取得人生第一桶金，往往面臨不少困難，甚至需要拿房子抵押，反觀政治人物家族成員卻能取得大筆投資與補助，難免讓外界產生疑問。

他強調，自己不敢直接說這是特權，但這樣的情況，確實可能讓人感覺是否因為父親擔任行政院長，就能獲得不同待遇，相關法律及道德觀感問題，都應向社會說清楚。外界認為，是否因為父親擔任行政院長，就能獲得不同待遇。相關法律及道德觀感問題，都應向社會說清楚。