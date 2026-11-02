沈伯洋二訪台中 何欣純證實活動規劃中：讓洋流溫暖全台人民

民進黨秘書長徐國勇日前透露，選前台北市長候選人沈伯洋將「二訪台中」。民進黨台中市長候選人何欣純今證實有這個訊息，也在規劃中，待完成細節規劃對外公布，相信這一股暖流，會深深溫暖了所有台灣人民。

何欣純今早直搗江啟臣「本命區」山城地區，與市議員蔡成圭及市議員候選人詹智翔站石岡豐勢路口，向往來鄉親揮手問好，接著展開石岡和東勢車隊掃街。

針對洋流將「二訪台中」。何欣純表示，確實總部有收到這個訊息，目前正在規劃相關活動，規劃好後一定會在第一時間公布。她說，沈伯洋是半個台中人，希望讓他再一次、也更知道台中人的熱情，相信這一股暖流，會深深的溫暖了所有台灣的人民。

媒體問地點有可能在哪裡？何欣純說，現在好幾個地點，以及數個形式活動都在規劃中，會選擇最好、也安全的地點，她與沈伯洋都以同樣的方向一致前行，讓台中市民感受到這一股暖流。