聽新聞
0:00 / 0:00
沈伯洋二訪台中 何欣純證實活動規劃中：讓洋流溫暖全台人民
民進黨秘書長徐國勇日前透露，選前台北市長候選人沈伯洋將「二訪台中」。民進黨台中市長候選人何欣純今證實有這個訊息，也在規劃中，待完成細節規劃對外公布，相信這一股暖流，會深深溫暖了所有台灣人民。
何欣純今早直搗江啟臣「本命區」山城地區，與市議員蔡成圭及市議員候選人詹智翔站石岡豐勢路口，向往來鄉親揮手問好，接著展開石岡和東勢車隊掃街。
針對洋流將「二訪台中」。何欣純表示，確實總部有收到這個訊息，目前正在規劃相關活動，規劃好後一定會在第一時間公布。她說，沈伯洋是半個台中人，希望讓他再一次、也更知道台中人的熱情，相信這一股暖流，會深深的溫暖了所有台灣的人民。
媒體問地點有可能在哪裡？何欣純說，現在好幾個地點，以及數個形式活動都在規劃中，會選擇最好、也安全的地點，她與沈伯洋都以同樣的方向一致前行，讓台中市民感受到這一股暖流。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。