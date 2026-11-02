李四川：許多民調看起來很緊張 盼大家幫催票

中國國民黨新北市長參選人李四川今天表示，做工程的人真的不會選舉，對理工男而言更是居於劣勢，現在許多民意調查看起來真的很緊張，希望大家當他分身幫忙催票。

李四川出席中華民國工商建設研究會工商團體後援會成立大會，感謝工商建研會理事長吳志揚等支持，也提出市地重劃擴大工業區及打造「AI高科技產業廊帶」，讓產業留在新北，讓年輕人在地就業，他也將改變落伍及不合時宜法令，讓社會及科學進步，經濟發展。

李四川表示，選舉從不在人生規劃中，卻常常計畫趕不上變化，包括到高雄市工作，接受很多考驗，又接受很多工作，結交很多好友，有一些苦，但甜樂比較多。

他說，做工程的人真的不會選舉，他跑選舉才講7、8個月，聲音就已沙啞，可見他不能靠嘴巴工作，只能拿鐵錘工作，但他對新北有感情，一直想讓新北更好，這也是為何願承擔，希望為新北做更多事。

李四川表示，他未曾選舉，競選對手卻很會選舉，而他連選舉握手或搭肩都不太會，這是理工男劣勢，現在許多民調看起來真的很緊張，希望大家支持，當他分身催出支持者投票，讓他能與大家共同為新北努力。

吳志揚說，喜歡花言巧語、巧言令色的人當然覺得李四川口才不好，但如果喜歡聽有內容的話，就會覺得李四川口才特別好，反而會覺得別人口才不好。

他說，李四川像前行政院長孫運璿，真正有在做事、一步一腳印。李四川曾任3直轄市副市長與行政院秘書長，歷練完整且全面深入掌握市政，如果當選就是無磨合期的「即戰力」，呼籲工商界支持，「這麼好的人才，我們千萬不要浪費」。