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陳世凱站台莊競程喊輕軌「四年三線齊發」高虹安：選前開支票是騙票

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安稍早上CNEWS匯流新聞網中午來開匯接受媒體人黃光芹訪問。記者王駿杰／翻攝
新竹市長高虹安稍早上CNEWS匯流新聞網中午來開匯接受媒體人黃光芹訪問。記者王駿杰／翻攝

交通部長陳世凱日前為民進黨新竹市長候選人莊競程站台時，拋出大新竹輕軌要「四年三線齊發」等交通政策規畫。新竹市長高虹安稍早上CNEWS匯流新聞網中午來開匯接受媒體人黃光芹訪問，高虹安說，綠營在選前喊出「四年三線齊發」的動工口號，甚至新增加綠線規畫，這在行政程序上難度太高，是很「夢幻」的，根本是選舉騙票。

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高虹安指出，最近看到府院黨大軍壓境，要講政見及政策也不會跟地方政府討論，這些中央部長都是民進黨的部長，只替候選人站台。

回顧大新竹輕軌的推動歷程，林智堅前市府時期就曾將輕軌紅線可行性研究送交中央審查，但在2022年遭交通部退回，理由是當時要求必須檢討機場用地，並將藍線（有涉及新竹縣）一起納入考量，以增加運量與財務可行性。她上任後，市府團隊重新與新竹縣政府、竹科管理局及園區三方重新整合，將紅線與藍線重新規畫並送出可行性研究。

對於綠營陣營在選前喊出「四年三線齊發」的動工口號，甚至新增加綠線規畫，高虹安直言，這在行政程序上完全是不可能的任務。她說明，以全台灣各縣市推動捷運與輕軌的經驗來看，平均可行性研究需2年、綜合規畫需4.7年、細部設計則需1.5年，這還不包含後續的施工期。以台南、桃園、新北等縣市的平均時程皆是如此。

高虹安說，綠線目前連可行性研究都還沒做，若要重新加入規畫，光是可行性研究就要再多 2年，剩下的2年空檔根本無法完成細部規畫、設計、環評及環境影響衝擊評估。

高虹安說，對手陣營陣前才端出政策大禮包，甚至連府院黨大軍壓境、各部會首長輪流站台，角色彷彿成了民進黨的專屬助選員。

陳世凱 莊競程 高虹安 2026九合一選舉 新竹市選舉

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