新北藍營執政多年該換人？李四川拿75年老店反問：做得好為何要換

國民黨新北市長候選人李四川今中午接受「菁彩12點」主持人尹乃菁專訪，針對國民黨長期執政新北，外界出現政黨輪替聲音，李四川以經營75年的老店為例反問，若餐廳品質好、天天有人排隊，難道只因開得久就該關門？他也回應對手蘇巧慧提出「價值觀一致」才留用市府官員的說法，直言「所謂價值相同，是由她來判定」，強調不會因價值觀不同就不用人。

尹乃菁在訪談中提及，有民調顯示約4成民眾認為國民黨在新北執政已久，應該換黨、換人做做看。李四川表示，侯友宜擔任新北市長8年，施政滿意度達75%，他以經營數十年的老店比喻，若一家餐廳開了75年，餐點好吃、品質又好，每天都有顧客排隊，難道能要求老闆因為經營太久，就必須關門讓別人接手？

李四川說，如果國民黨執政不好，他也贊成民眾不要投給國民黨，但若施政表現獲得肯定，新北在宜居城市評比也有好成績，為何還要為了政黨輪替而換人？他認為，若執政表現不好，即使不用別人提醒，選民自然也會淘汰。

李四川進一步表示，從過去周錫瑋擔任台北縣長，到朱立倫、侯友宜擔任新北市長，都是靠雙手、雙腳努力做事，才有今天的成果。他也將矛頭指向蘇巧慧，質疑對方過去10年有何具體施政成績，反問新北市民究竟應將市政交給誰。

另外，針對蘇巧慧先前表示，若當選新北市長，只要價值觀一致，市府公務員都會留用，李四川則質疑，「所謂價值相同，是由她來判定」，認為價值觀一致的定義過於廣泛，不應作為是否留用官員的標準。

李四川指出，新北市府許多公務員過去8年都曾與他共事，包括約三分之二的技術首長，他對市府同仁的能力及工作表現相當了解，不會因為某個人的價值觀與自己不同，就決定不予留用。

李四川強調，市府好的同仁，他絕對會繼續留用，未來也希望與熟悉市政的公務員共同打拚，延續新北市的建設與發展。