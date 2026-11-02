和綠營合唱被柯志恩拉下台王金平說「不委屈」 賴瑞隆：選舉應正向

高雄義消前天舉辦年終感恩餐會，全國義消總會長、前立法院長王金平當時準備上台，與與幹部及市長陳其邁、民進黨市長候選人賴瑞隆合唱，卻被國民黨市長候選人柯志恩拉下台，王金平今天受訪表示沒有生氣，也不委屈；賴瑞隆受訪則幫王金平抱屈，稱王院長已經80幾歲，應該要更尊重他的意志，希望選舉應正向、歡樂。

王金平今天出席活動時受訪，還原當天過程說，那天匆匆忙忙的趕進來，剛好其邁市長和瑞隆委員在台上，還有帶了很多民進黨幹部在台上，但我不知誰台上，進去的時候就有人遞麥克風給他，要他一起唱。

王金平解釋，當時不知道台上有誰，自己當義消總會長快30年了，當然來了，情理上為何不上去，要拿著麥克風上去唱，但這時候，柯委員和陳麗娜有說，不要上去，不要上去，我也不知道為何不上去，自己當時已經上了第一層階梯，還沒上去，他們說，不要上去，他就先下來。

王金平指，後來他們（指柯志恩）說，台上都是整個綠營，事實上我也不介在意，但柯委員要求，有他們的立場，所以就沒有再上去了；王金平指事後有媒體說「我在生氣」，但王金平說「沒有啦，我高高興興繼續唱啊」。

媒體再追問「會不會覺得委屈」，王金平回「有什麼委屈，到處都可以唱啊，在這裡我也可以唱給你們聽」。有媒體又問「會不會覺得綠營在挑撥離間？」王金平說，「不要作如是觀，到處都可以唱」。

對此，賴瑞隆今天受訪時，再為王金平抱屈，他說，王院長是高雄政治的前輩與長輩，「他80幾歲了，應該要更尊重他的一個意志」，義消也是值得大家共同支持，王院長是義消的總會長，我們一起來支持義消。

賴強調，希望高雄的選舉是一個正向、快樂、充滿希望的選舉，減少一些不必要的對立，也希望高雄所有人都是很友善，互動良好的一個選舉方式。