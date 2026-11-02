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蔡其昌「弱智說」惹議 張善政：政策可辯論 但別拿市民智慧當攻防

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨立院黨團總召蔡其昌昨晚替台北市長參選人沈伯洋站台時，批評台北市長蔣萬安「政績只有鮮奶，你覺得台北市民是弱智嗎？」桃園市長張善政（圖）今在臉書發文，直言政策可以辯論，但不需要把市民的智慧拿來當攻防的語言。圖／取自張善政臉書
民進黨立院黨團總召蔡其昌昨晚替台北市長參選人沈伯洋站台時，批評台北市長蔣萬安「政績只有鮮奶，你覺得台北市民是弱智嗎？」桃園市長張善政（圖）今在臉書發文，直言政策可以辯論，但不需要把市民的智慧拿來當攻防的語言。圖／取自張善政臉書

民進黨立院黨團總召蔡其昌昨晚替台北市長候選人沈伯洋站台時，批評台北市長蔣萬安「政績只有鮮奶，你覺得台北市民是弱智嗎。」對此，同樣力推「生生喝鮮乳」的桃園市長張善政今發文回應，直言政策可以辯論，但不需要拿市民的智慧當攻防語言。

2026九合一選舉

張善政表示，選舉可以競爭，但照顧孩子的努力必須尊重。蔡其昌評論台北「生生喝鮮乳」政策，質疑市長政績只有鮮奶，並用了「你覺得台北市民是弱智嗎」這樣的話，事後雖解釋批評的是市長施政，但他認為政策可以辯論，但不需要把市民的智慧拿來當攻防的語言。

張善政說，桃園也推動生生喝鮮乳，身為市長，他很清楚從政策宣布到孩子能方便領取，背後有多少工作要完成，也有許多公務同仁、老師與合作業者的努力，像是學生證能不能直接兌領？還沒上幼兒園的孩子如何申請？乳糖不耐的孩子有沒有替代選擇？家長到了門市，能不能順利換到？

張善政指出，每個問題都需要同仁與業者逐項協調，把系統、品項與領取流程做好，孩子在櫃檯靠卡就能領取，是因為有人把背後複雜的事情處理好了；桃園從2歲幼兒照顧到國中學生，每周提供一瓶鮮乳或豆漿，寒暑假不中斷，全台合作通路都能兌領，就是市府希望這份照顧能融入家庭生活，讓家長方便使用，讓孩子持續受惠。

張善政表示，政策當然還有需要改善的地方，在桃園議會，不同黨派都有議員肯定市府照顧孩子的方向，也提出加強宣導、兌領提醒與改善供貨的建議，但照顧孩子是不分藍綠的共識，大家可以一起努力，把好事做得更周全，「一瓶鮮奶不能代表全部市政，卻值得政府認真做好。」

張善政 蔡其昌 辯論 2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋 生生喝鮮乳

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