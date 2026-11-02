中市長第三方辯論沒了？何欣純：對手似乎已回絕 江：期待公辦辯論

台北市長首場電視辯論會前天登場，備受矚目，不過台中市長由第三方媒體舉辦的辯論會似乎遙遙無期。民進黨中市長候選人何欣純今表示，她還在等待，也希望能有第三方媒體主辦的辯論會，但江副院長似乎已經迴避，也回絕掉了，只期待有公辦政見發表會。對手江啟臣僅回應，台中市會有「公辦政見辯論會」，大家可以期待。

何欣純今早直搗江啟臣「本命區」山城地區，與市議員蔡成圭及市議員候選人詹智翔站石岡豐勢路口，向往來鄉親揮手問好，接著展開石岡和東勢車隊掃街。

談及公辦辯論，何欣純主張應該還要再舉辦其他場次。何欣純表示，她還在等待，也希望能夠有第三方媒體主辦的辯論會，不過江副院長看起來似乎已經迴避，也回絕掉了，只期待有公辦政見發表會。

何欣純也說，即使是公辦政見會，期待還是有「辯論」選項，她自已本身是勾選「辯論」選項，不知道江副院長當初登記時到底有沒有勾選「辯論」，希望他正面表態；她也期盼能夠透過辯論，讓市民更清楚知道何欣純的市政願景，以及未來想要帶領台中走向什麼方向。

媒體問是否只有公辦政見發表會，沒有公辦辯論會？江啟臣今天出席「道卡斯綜合服務園區興建工程」開工祈福典禮受訪表示，可能誤解了，當初登記時，他與何欣純簽署的都是「公辦政見辯論會」，應該很快都會辦理，請大家期待。

民進黨台中市長候選人何欣純今早直搗江啟臣「本命區」山城地區，與市議員蔡成圭及市議員候選人詹智翔站石岡豐勢路口，向往來鄉親揮手問好。圖／何欣純競總提供

國民黨台中市長候選人江啟臣今天出席「道卡斯綜合服務園區興建工程」開工祈福典禮會後受訪。記者余采瀅／攝影