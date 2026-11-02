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謝龍介南關線車隊掃街催票 批台南弊案、交通壅塞盼市民「給我4年」

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
國民黨台南市長候選人謝龍介（前排右三）今早陪同民眾黨候選人江明宗（前排右二）、無黨籍候選人郭如芳（前排左三）等，前往南關線廟宇參拜並掃街拜票。圖／謝龍介服務處提供
國民黨台南市長候選人謝龍介（前排右三）今早陪同民眾黨候選人江明宗（前排右二）、無黨籍候選人郭如芳（前排左三）等，前往南關線廟宇參拜並掃街拜票。圖／謝龍介服務處提供

2026選戰進入最後階段，國民黨台南市長候選人謝龍介昨成立競選總部大會後，今早前往龍崎、關廟及歸仁陪同民眾黨候選人江明宗、無黨籍候選人郭如芳車隊掃街，並沿街向選民宣講政見與福利政策。此外，謝龍介臉書今也上架官方競選系列歌曲「驕傲台南」，吸引支持者討論。

2026九合一選舉

謝龍介表示，民進黨在台南執政數十年，縣市合併多年以來，除北外環等少數重大建設外，市民看到的是官商勾結與弊案，綠營根本是假借「愛台灣」之名，行「愛台幣」之實，不僅放任太陽能光電板破壞農田水庫，更留下爐碴非法掩埋等廢棄物汙染，嚴重辜負人民期待。

他提到，台南發展觀光20年，市區每逢假日仍交通癱瘓、停車位嚴重不足，用路人與在地居民苦不堪言，未來疏解交通將是施政的重中之重。面對基層渴望改變，謝龍介重申，只要市民給他4年時間，定會徹查掃除採購弊案與各項不法，把台南「打掃乾淨」，將權力還給市民。

謝龍介也說，廟宇是地方信仰中心，也是凝聚社區情感的重要所在，市政建設與福利照顧應兼顧各區需求，讓市民無論住在哪裡，都能獲得市府的支持與服務；台南需要政黨輪替，市政更要有效率，當選後會秉持「馬上辦」精神，落實全齡福利，讓鄉親看見改變、感受到幸福。

國民黨台南市長候選人謝龍介（前排左二）今早前往龍崎、關廟及歸仁等地，陪同民眾黨候選人江明宗（前排右二）、無黨籍候選人郭如芳（前排左一）車隊掃街，並沿街向選民宣講政見與福利政策。圖／謝龍介服務處提供
國民黨台南市長候選人謝龍介（前排左二）今早前往龍崎、關廟及歸仁等地，陪同民眾黨候選人江明宗（前排右二）、無黨籍候選人郭如芳（前排左一）車隊掃街，並沿街向選民宣講政見與福利政策。圖／謝龍介服務處提供

謝龍介 弊案 台南 2026九合一選舉 台南市選舉

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