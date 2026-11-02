快訊

好市多試吃出現「神品項」會員一喝驚呼：希望常駐

日經亞洲：傳日本台灣洽談全面貿易協議 最快年底簽署涉5大領域

人口探底／直擊馬尼拉仲介街！各國爭搶移工 台灣爆缺工隱憂

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】投票日倒數 說好的彰化縣政候選人政策辯論呢？

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣五合一選舉熱烈打開，看板林立鄉間，但縣長候選人政策辯論會遲遲沒下文。記者簡慧珍／攝影
彰化縣五合一選舉熱烈打開，看板林立鄉間，但縣長候選人政策辯論會遲遲沒下文。記者簡慧珍／攝影

北、高兩市的市長候選人辯論已落幕，號稱六都以外最大縣的彰化縣長辯論會「只聞樓梯響」，4名候選人滿口答應，到現在沒任何舉辦跡象。一名與4名候選人都有接觸的人士表示，雖知哪一位候選人最不願意站上辯論台，但另3名候選人為何不能先搭舞台？這一點應向選民交代，讓具體行動凸顯真理。

2026九合一選舉

平心而論，不得不肯定某些政黨擅長選舉，以不停地選舉動員作為燃燒支持者熱情的續命丹，若彰化縣長候選人魏平政交給某政黨操作選舉，是不是能吹起「政風」，跟目前勝券在握候選人比拚成黃金交叉的局面？

國民黨優點在於「滿朝文武資歷深厚」，缺點是「長輩特別多」，不能不採納伯伯、叔叔、阿姨們的建言，所以某些政黨願嘗試年輕想法打選戰，翻轉人設也翻轉原本不被看好的選情，彰化縣國民黨堅持傳統打法，除了一步步說明政策，連主動提出的縣長候選人政策辯論都不願辦。

站上辯論台，肚子裡有料無料一開口便知，除了政黨鐵粉對空泛言論充耳不聞，中間選民和理性選民應能判斷候選人有無真才實料，或做選民服務以外乏善可陳。彰化縣長辯論遲遲辦不出來，是缺乏政黨金援？缺乏自信？或根本當作假議題提供媒體素材報導？

據了解，藍營彰化大老擔心辯論會萬一僅3名候選人出席，某候選人「站高山看馬互踢」，成為鷸蚌相爭的得利者。地方支持者另有看法，認為辯論會將表現候選人不同特質，缺席將給外界「怯懦、口條差」所以不敢上台的印象。說到底，彰化縣長候選人政策辯論會辦不辦？就看3名候選人的智慧和勇氣。

辯論 彰化 彰化縣 2026九合一選舉 彰化縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

彰化縣4名縣長候選人都願參加政策辯論會 綠營有但書

辯論重態度而非口才

嘉市選戰掀「辯論場外的辯論」 張啓楷王美惠黃宏成隔空交鋒

高雄交火 柯文哲轟賴瑞隆「應比照我關一年」

相關新聞

談蘇家爭議 李四川曝三節怕人送禮不開門、兒子調職不提爸

國民黨新北市長候選人李四川今接受「菁彩12點」主持人尹乃菁專訪，談及蘇巧慧家族利益迴避爭議，認為除了法律問題，也涉及道德觀感。他並分享自身經歷，透露過去為避免三節有人送禮，交代妻兒不要隨便開門，連自己忘帶鑰匙都吃了閉門羹，兒子在公職體系也從不提父親身分，避免造成困擾。

趙少康：民進黨候選人就愛裝暖男 蔣萬安始終如一才是真暖男

台北市長選戰藍綠拉鋸，中廣前董事長趙少康表示，以他跟市長蔣萬安的長期相處，他才是真正的暖男，不只溫暖，還謙虛、客氣，而且始終如一，不用改變髮型，「蔣萬安就是蔣萬安」。他相信，台北市民的程度都很高，不會這麼膚淺好騙，投票結果一定會還蔣萬安公道。

陳世凱站台莊競程喊輕軌「四年三線齊發」高虹安：選前開支票是騙票

交通部長陳世凱日前為民進黨新竹市長候選人莊競程站台時，拋出大新竹輕軌要「四年三線齊發」等交通政策規畫。新竹市長高虹安稍早上CNEWS匯流新聞網中午來開匯接受媒體人黃光芹訪問，高虹安說，綠營在選前喊出「四年三線齊發」的動工口號，甚至新增加綠線規畫，這在行政程序上難度太高，是很「夢幻」的，根本是選舉騙票。

影／民調緊追賴瑞隆 柯志恩曝內參民調：辯論後已「咬得非常近」

高雄市長選戰倒數，民調接連出爐，最新民調顯示，國民黨候選人柯志恩與對手賴瑞隆差距逐漸拉近，柯志恩今天透露，辯論後內部民調雙方已「咬得非常近」。但她也強調，尊重所有民調，按自己節奏往前行。

蘇巧慧家族利益迴避爭議登上BBC 黃國昌：情節比徐佳青嚴重一百倍

英國廣播公司BBC報導，民進黨新北市長候選人蘇巧慧家族引發利益迴避質疑，民眾黨主席黃國昌今天表示，蘇巧慧胞妹蘇巧純違反公職人員利益衝突迴避法，這些都是鐵錚錚的事實，情節比僑委會前委員長徐佳青「帶兒子去東沙島」嚴重一百倍以上。

韓國瑜愛說笑、蔣萬安較嚴謹 李四川曝共事內幕及輝達招商難題

國民黨新北市長候選人李四川今接受「菁彩12點」主持人尹乃菁專訪，談及過去與韓國瑜、蔣萬安共事經驗，形容兩人都很熱情、尊重專業，但韓國瑜喜歡講笑話，蔣萬安則較為嚴謹。他也透露，與蔣萬安意見不同時，會以過去案例說服對方；談到輝達進駐北士科，更直言最困難的不是取回土地，而是現行法令能讓售卻不能讓租，凸顯法規僵化問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。