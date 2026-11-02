【即時短評】投票日倒數 說好的彰化縣政候選人政策辯論呢？

北、高兩市的市長候選人辯論已落幕，號稱六都以外最大縣的彰化縣長辯論會「只聞樓梯響」，4名候選人滿口答應，到現在沒任何舉辦跡象。一名與4名候選人都有接觸的人士表示，雖知哪一位候選人最不願意站上辯論台，但另3名候選人為何不能先搭舞台？這一點應向選民交代，讓具體行動凸顯真理。

平心而論，不得不肯定某些政黨擅長選舉，以不停地選舉動員作為燃燒支持者熱情的續命丹，若彰化縣長候選人魏平政交給某政黨操作選舉，是不是能吹起「政風」，跟目前勝券在握候選人比拚成黃金交叉的局面？

國民黨優點在於「滿朝文武資歷深厚」，缺點是「長輩特別多」，不能不採納伯伯、叔叔、阿姨們的建言，所以某些政黨願嘗試年輕想法打選戰，翻轉人設也翻轉原本不被看好的選情，彰化縣國民黨堅持傳統打法，除了一步步說明政策，連主動提出的縣長候選人政策辯論都不願辦。

站上辯論台，肚子裡有料無料一開口便知，除了政黨鐵粉對空泛言論充耳不聞，中間選民和理性選民應能判斷候選人有無真才實料，或做選民服務以外乏善可陳。彰化縣長辯論遲遲辦不出來，是缺乏政黨金援？缺乏自信？或根本當作假議題提供媒體素材報導？

據了解，藍營彰化大老擔心辯論會萬一僅3名候選人出席，某候選人「站高山看馬互踢」，成為鷸蚌相爭的得利者。地方支持者另有看法，認為辯論會將表現候選人不同特質，缺席將給外界「怯懦、口條差」所以不敢上台的印象。說到底，彰化縣長候選人政策辯論會辦不辦？就看3名候選人的智慧和勇氣。