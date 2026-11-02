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蔡其昌「弱智說」惹議 凌濤：要與北桃竹市民作對？

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋昨於大安森林公園舉辦市政開講活動，中職會長蔡其昌（圖）到場力挺。記者余承翰／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋昨於大安森林公園舉辦市政開講活動，中職會長蔡其昌（圖）到場力挺。記者余承翰／攝影

民進黨立院黨團總召蔡其昌昨晚替民進黨台北市長候選人沈伯洋站台，批台北市長蔣萬安「政績只有鮮奶，你覺得台北市民是弱智嗎？」國民黨桃園市議員凌濤今發文質疑，蔡其昌是要與台北、桃園、新竹市民作對嗎？沈伯洋同意嗎？民進黨桃園市長候選人黃世杰可以接受嗎？

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凌濤表示，蔡其昌失言稱「政績只有鮮奶，當台北市民是弱智」，卻不了解照顧孩子鈣質的政策，中央與地方都希望達成，只是農業部半途而廢，地方政府才把責任擔起來，蔡其昌被發現失言後，竟硬拗別人抹黑、斷章取義，這種自以為是的心態，正是洋流必須「戒慎恐懼」的原因，蔡其昌已成為「戒慎恐懼協會」黑名單。

凌濤說，2024年農業部誇下海口要推動「班班喝鮮奶」，原意是兼顧本土產業與學童健康，卻因冷鏈設備、基層人力不足，導致基層老師不滿而中途喊卡。台北市政府克服困難，去年自行推出「生生喝鮮乳」，結合六大通路商支持、數位學生證，並克服冷鏈技術，政策順利推動，市民滿意度歷次皆高達8成，按照蔡其昌的邏輯，中央連鮮奶政策都搞不定、政策爛尾，又當台灣人民是什麼？

凌濤提到，桃園市推出「生生喝鮮乳」後，全體市民兌換率高達七成，今年8月更率全國之先延伸至國中，學生只要攜帶學生證或鮮乳卡，每周可兌換一瓶鮮奶或豆漿；新竹市政府今天也宣布，將「生生好骨力」擴大至國中，即日起可用「竹市壯壯卡」兌換指定鮮奶、豆漿或優酪乳，這代表政策原意獲普羅大眾接受，甚至期待擴大實施，蔡其昌跟台北、桃園、新竹市民作對，沈伯洋同意嗎？黃世杰默不吭聲嗎？

凌濤表示，現在洋流飄了，辯論表現差就造謠攻擊電視台，政策說不贏人就攻擊台北市民；蔡其昌罵市民「弱智」，沈伯洋在立法院罵同僚「智商低落」、「名字缺什麼取什麼」，這就是洋流惡意的真面目，更是台灣民主社會最惡劣的示範。

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