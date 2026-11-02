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民進黨推5菁英出戰鄉鎮市長 徐國勇：以治理實績迎向地方新時代

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨今天舉行「專業即戰力，扛起地方新時代」鄉鎮市長推薦記者會。記者黃婉婷／攝影
民進黨今天舉行「專業即戰力，扛起地方新時代」鄉鎮市長推薦記者會。記者黃婉婷／攝影

九合一選舉進入倒數，民進黨秘書長徐國勇今天率竹北市長候選人曾聖凱苗栗市長候選人林月琴、埔里鎮長候選人葉仁創、鹿草鄉長候選人吳玉琴及台東市長候選人翁聖惠舉行記者會，盼展現民進黨以專業、行動與即戰力投入地方治理，為家鄉開創新時代的決心。

2026九合一選舉

今日與會的五名候選人分別具備建築、犯罪學、中小企業、社會福利及社工等背景。徐國勇強調，民進黨始終以專業治理與性別平權為核心理念，推薦具備多元專業背景的人才深耕地方服務基層，此次候選人涵蓋各領域頂尖菁英，展現民進黨在建築、社福、產業金融與平權等面向的堅實布局。

曾聖凱表示，他將延續現任竹北市長鄭朝方的良好基礎，未來將接續施政並推動升級。他提及，自己的專業涵蓋土木工程、建築設計到永續城市發展，未來從公園、公有市場到圖書館建設，以及市政E化與大眾運輸系統推動，都將發揮專業，持續讓竹北成為宜居城市。

林月琴表示，她是苗栗客家女兒，苗栗長期無政黨輪替，是全台唯一被財政看管的縣市，青少年吸毒比率更是全國最高，現況迫切需要翻轉。她將以30年社福與中央問政歷練，致力提高長照覆蓋率與推動活力老化，並透過地方創生與觀光振興經濟，吸引年輕人留鄉，透過專業對接中央資源讓苗栗迎來全新起點。

葉仁創表示，埔里是「台灣之心」，擁有豐富物產、人文與好山好水，但目前正面臨青年外移的人口流失危機。他曾任中小企業聯輔基金會總經理，熟悉中央各部會輔導產業、觀光與農業發展的政策與補助，未來將全力爭取中央預算，帶動埔里百工百業升級與繁榮。

吳玉琴表示，過去擔任八年立委期間參與推動73部法令修訂，長期深耕老人福利及長照政策，如今返鄉參選就是不希望鹿草錯過發展契機。面對鹿草老年人口佔比高達31%，未來將打造長照示範鄉鎮；同時，結合馬稠後產業園區與嘉義科學園區的優勢，與蔡易餘立委攜手合作吸引青年返鄉、安居樂業，讓嘉義起飛、鹿草也跟著起飛，帶領家鄉迎向翻轉的新機會。

翁聖惠表示，在台東擔任9年保護性社工的經驗，讓她深知治理城市就是發現問題、解決問題並持續追蹤改善，這也是未來治理台東市的態度。針對台東市弱勢照顧不足、道路反覆刨挖積水、中央市場危樓及耗資七億元的停車場工程延宕等問題，未來將積極面對，發揮社工專業補足200戶托育缺口、強化長照據點，並結合商圈活化與元宵活動數位化，與台東縣長候選人陳瑩攜手打造更溫暖宜居的台東市。

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