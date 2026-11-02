民進黨推5菁英出戰鄉鎮市長 徐國勇：以治理實績迎向地方新時代

九合一選舉進入倒數，民進黨秘書長徐國勇今天率竹北市長候選人曾聖凱、苗栗市長候選人林月琴、埔里鎮長候選人葉仁創、鹿草鄉長候選人吳玉琴及台東市長候選人翁聖惠舉行記者會，盼展現民進黨以專業、行動與即戰力投入地方治理，為家鄉開創新時代的決心。

今日與會的五名候選人分別具備建築、犯罪學、中小企業、社會福利及社工等背景。徐國勇強調，民進黨始終以專業治理與性別平權為核心理念，推薦具備多元專業背景的人才深耕地方服務基層，此次候選人涵蓋各領域頂尖菁英，展現民進黨在建築、社福、產業金融與平權等面向的堅實布局。

曾聖凱表示，他將延續現任竹北市長鄭朝方的良好基礎，未來將接續施政並推動升級。他提及，自己的專業涵蓋土木工程、建築設計到永續城市發展，未來從公園、公有市場到圖書館建設，以及市政E化與大眾運輸系統推動，都將發揮專業，持續讓竹北成為宜居城市。

林月琴表示，她是苗栗客家女兒，苗栗長期無政黨輪替，是全台唯一被財政看管的縣市，青少年吸毒比率更是全國最高，現況迫切需要翻轉。她將以30年社福與中央問政歷練，致力提高長照覆蓋率與推動活力老化，並透過地方創生與觀光振興經濟，吸引年輕人留鄉，透過專業對接中央資源讓苗栗迎來全新起點。

葉仁創表示，埔里是「台灣之心」，擁有豐富物產、人文與好山好水，但目前正面臨青年外移的人口流失危機。他曾任中小企業聯輔基金會總經理，熟悉中央各部會輔導產業、觀光與農業發展的政策與補助，未來將全力爭取中央預算，帶動埔里百工百業升級與繁榮。

吳玉琴表示，過去擔任八年立委期間參與推動73部法令修訂，長期深耕老人福利及長照政策，如今返鄉參選就是不希望鹿草錯過發展契機。面對鹿草老年人口佔比高達31%，未來將打造長照示範鄉鎮；同時，結合馬稠後產業園區與嘉義科學園區的優勢，與蔡易餘立委攜手合作吸引青年返鄉、安居樂業，讓嘉義起飛、鹿草也跟著起飛，帶領家鄉迎向翻轉的新機會。

翁聖惠表示，在台東擔任9年保護性社工的經驗，讓她深知治理城市就是發現問題、解決問題並持續追蹤改善，這也是未來治理台東市的態度。針對台東市弱勢照顧不足、道路反覆刨挖積水、中央市場危樓及耗資七億元的停車場工程延宕等問題，未來將積極面對，發揮社工專業補足200戶托育缺口、強化長照據點，並結合商圈活化與元宵活動數位化，與台東縣長候選人陳瑩攜手打造更溫暖宜居的台東市。