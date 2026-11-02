快訊

19歲科大生回宿舍遭酒駕撞死！阿嬤一手帶大 原訂赴波蘭交換

學術江湖／因父77歲大劫預言 陳加忠2年9個月拚回博士

川普選情逆風！但民主黨爭取選民信任有難度？

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化縣4名縣長候選人都願參加政策辯論會 綠營有但書

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長候選人陳素月願意參加縣長候選人政策辯論會。聯合報系資料照
彰化縣長候選人陳素月願意參加縣長候選人政策辯論會。聯合報系資料照

國民黨彰化縣長候選人魏平政首先拋出縣長候選人政策辯論，今天強調選舉投票日在即，願意公開辯論政策以強化選民認同，另兩名縣長候選人邱建富陳重嘉都表達強烈參與意願，民進黨縣長候選人陳素月表明願參加，但認為縣選舉委員會的政見發表會已改為政策辯論會，似乎沒必要再多舉辦一場。

2026九合一選舉

北、高兩市的市長政見辯論會結束，彰化縣長候選人魏平政在北、高兩市之前約一個月，主動邀請另3名候選人辯論，到現在沒下文。

魏平政今表示，沒忘記這件事，也一直想舉辦，內部考慮如果有候選人不到場，會不會形成不公平辯論，或選民反而聚焦缺席的候選人，搭辯論舞台反為他人作嫁，所以到現在還沒舉辦，他會慎重思考破除困難辦理政策辯論會。

邱建富說，如果魏平政舉辦縣長候選人政策辯論會，他是4名候選人之中最有行政經驗、處事和組織的能力最好，一定參加辯論會，讓選民可以從辯論內容中了解候選人政策及想法，他在辯論會那天絕對盡情發揮展現特質。

陳重嘉也說「一定參加」，並表示縣長候選人辯論會講很久卻「縮回去」，好像跟經費有關，假如真要舉辦辯論會他願意「出人、出錢、出時間」，因為政策總要說清楚、講明白，各候選人對治理彰化各有看法，「真理愈辯愈明」，他支持各候選人討論縣政政策，像邱建富提議的圓桌會議大家坐下談也可以，畢竟話講出來，當選後想改變就不好看。

陳素月表示，參加縣長候選人政策辯論會「沒問題」，如果舉辦她怎麼可能不去，不過縣選舉委員會公辦政見發表會將改為政策辯論的形式，既然有這場公辦辯論會就OK，她認為透過這個形式已能把推動縣政想法講清楚，似乎沒必要多舉辦縣長候選人政策辯論會。

彰化縣長候選人邱建富口才便給，非常樂意參加縣長候選人政策辯論會。聯合報系資料照
彰化縣長候選人邱建富口才便給，非常樂意參加縣長候選人政策辯論會。聯合報系資料照

彰化縣長候選人陳重嘉願意「出人、出錢、出時間」舉辦縣長候選人政策辯論會。聯合報系資料照
彰化縣長候選人陳重嘉願意「出人、出錢、出時間」舉辦縣長候選人政策辯論會。聯合報系資料照

彰化縣長候選人魏平政願意參加縣長候選人政策辯論。圖／魏平政競總提供
彰化縣長候選人魏平政願意參加縣長候選人政策辯論。圖／魏平政競總提供

辯論 彰化縣 辯論會 2026九合一選舉 彰化縣選舉 魏平政 邱建富 陳重嘉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉市選戰掀「辯論場外的辯論」 張啓楷王美惠黃宏成隔空交鋒

高雄交火 柯文哲轟賴瑞隆「應比照我關一年」

辯論重態度而非口才

黃國昌：綠營沒人想談北市長辯論 蔡英文讚沈伯洋愛談政策與事實不符

相關新聞

台中江啟臣最新民調領先何欣純10.2個百分點 盧秀燕：不能掉以輕心

國民黨台中市議會黨團今發布最新中市長選舉民調，國民黨候選人江啟臣以支持度38.3%支持度領先民進黨候選人何欣純28.1%，差距10.2個百分點。身為江啟臣競總主委台中市長盧秀燕表示，最後關頭絕對不能掉以輕心，努力到最後一秒。何欣純競總批評，國民黨如此相信民調，就請多參考各方民調數字，多數民調呈現何欣純持續成長趨勢、選情也已進入誤差範圍。

蘇巧慧家族利益迴避爭議登上BBC 黃國昌：情節比徐佳青嚴重一百倍

英國廣播公司BBC報導，民進黨新北市長候選人蘇巧慧家族引發利益迴避質疑，民眾黨主席黃國昌今天表示，蘇巧慧胞妹蘇巧純違反公職人員利益衝突迴避法，這些都是鐵錚錚的事實，情節比僑委會前委員長徐佳青「帶兒子去東沙島」嚴重一百倍以上。

辯論後最新網媒民調....蔣萬安支持度52.0%、沈伯洋40.7%

台北市長選戰倒數26天，最新網路媒體「ETtoday民調雲」今天公布最新台北市長民調，爭取連任的台北市長蔣萬安支持度為52.0%，民進黨台北市長候選人沈伯洋40.7%，蔣領先沈11.3個百分點；至於看好度部分，55.9%市民看好蔣萬安當選，39.0%看好沈伯洋當選。

蔡其昌「弱智說」惹議！蔣萬安怒轟道歉...市民不應受言語粗暴對待

民進黨立院黨團總召蔡其昌昨晚出席民進黨台北市長候選人沈伯洋的大洋流造勢，批台北市長蔣萬安施政不力，質疑「政績只有鮮奶，你覺得台北市民是弱智嗎？」引爭議。蔣今要求蔡其昌道歉並更正說法，「台北市民不管支不支持這政策、支不支持蔣萬安，都不應受蔡這樣言語粗暴的對待。」

彰化縣4名縣長候選人都願參加政策辯論會 綠營有但書

國民黨彰化縣長候選人魏平政首先拋出縣長候選人政策辯論，今天強調選舉投票日在即，願意公開辯論政策以強化選民認同，另兩名縣長候選人邱建富、陳重嘉都表達強烈參與意願，民進黨縣長候選人陳素月表明願參加，但認為縣選舉委員會的政見發表會已改為政策辯論會，似乎沒必要再多舉辦一場。

高雄激戰！柯志恩7％差距緊追 賴瑞隆4度重申：全力爭取市民支持

聯合報進行高雄市長民調，民進黨市長候選人賴瑞隆以40%支持度，領先國民黨候選人柯志恩的33%，柯志恩以7%差距緊追在後。賴瑞隆今天早上受訪，強調民調數據都會列入參考，選戰最後階段他會戰戰兢兢、謹慎小心，全力爭取選民支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。