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彰化縣4名縣長候選人都願參加政策辯論會 綠營有但書
國民黨彰化縣長候選人魏平政首先拋出縣長候選人政策辯論，今天強調選舉投票日在即，願意公開辯論政策以強化選民認同，另兩名縣長候選人邱建富、陳重嘉都表達強烈參與意願，民進黨縣長候選人陳素月表明願參加，但認為縣選舉委員會的政見發表會已改為政策辯論會，似乎沒必要再多舉辦一場。
北、高兩市的市長政見辯論會結束，彰化縣長候選人魏平政在北、高兩市之前約一個月，主動邀請另3名候選人辯論，到現在沒下文。
魏平政今表示，沒忘記這件事，也一直想舉辦，內部考慮如果有候選人不到場，會不會形成不公平辯論，或選民反而聚焦缺席的候選人，搭辯論舞台反為他人作嫁，所以到現在還沒舉辦，他會慎重思考破除困難辦理政策辯論會。
邱建富說，如果魏平政舉辦縣長候選人政策辯論會，他是4名候選人之中最有行政經驗、處事和組織的能力最好，一定參加辯論會，讓選民可以從辯論內容中了解候選人政策及想法，他在辯論會那天絕對盡情發揮展現特質。
陳重嘉也說「一定參加」，並表示縣長候選人辯論會講很久卻「縮回去」，好像跟經費有關，假如真要舉辦辯論會他願意「出人、出錢、出時間」，因為政策總要說清楚、講明白，各候選人對治理彰化各有看法，「真理愈辯愈明」，他支持各候選人討論縣政政策，像邱建富提議的圓桌會議大家坐下談也可以，畢竟話講出來，當選後想改變就不好看。
陳素月表示，參加縣長候選人政策辯論會「沒問題」，如果舉辦她怎麼可能不去，不過縣選舉委員會公辦政見發表會將改為政策辯論的形式，既然有這場公辦辯論會就OK，她認為透過這個形式已能把推動縣政想法講清楚，似乎沒必要多舉辦縣長候選人政策辯論會。
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